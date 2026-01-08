VIDEO: सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, JCB से बरसे फूल, गोंडा से अयोध्या तक हलचल... जन्मदिन पर बृजभूषण सिंह का 'दबदबा'

यूपी के गोंडा में गुरुवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का 69वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया. इस मौके पर बृजभूषण का जलवा देखने को मिला. वह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ क्षेत्र भ्रमण पर निकले. जगह-जगह उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया. कहीं बुलडोजर/जेसीबी से फूलों की बारिश की गई तो कहीं ढोल-नंगाड़े और 'दबदबा सॉन्ग' बजाकर सेलीब्रेट किया गया. हर वर्ग के लोग उनके जन्मदिन के जश्न में नजर आए लेकिन युवाओं में खासा क्रेज देखने को मिला.

बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन

बृजभूषण सिंह अपने जन्मदिन पर अयोध्या भी पहुंचे जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और साधु-संतों का आशीर्वाद लिया. इससे पहले परिवार, स्थानीय जनता और दूर दराज से आए लोगों से मिले. उनका काफिला गोंडा स्थित आवास विष्णोहरपुर से नवाबगंज होता हुआ निकला.

पूर्व सांसद ने अपने जन्मदिन पर जबरदस्त ताकत दिखाई. करीब 100 गाड़ियों के काफिले और जेसीबी से हुई फूलों की बारिश के बीच वे नंदिनी निकेतन पहुंचे. इस दौरान उन्होंने गोमाता का आशीर्वाद लिया और मंच से एलान किया कि वहां सिर्फ साधु रहेंगे, किसी और की अनुमति नहीं.

लंदन का कीमती तोहफा

बृजभूषण को जन्मदिन पर हरियाणा के एक दंपत्ति ने लंदन का 2.5 करोड़ रुपये का घोड़ा गिफ्ट किया है. वहीं, हरियाणा की ही एक खिलाड़ी ने सोने की चेन और अन्य प्रशंसकों ने जैकेट भेंट की. कार्यक्रम में अयोध्या के हजार से अधिक आचार्यों सहित भारी भीड़ उमड़ी.

लाखों लोगों के लिए भंडारा

बृजभूषण सिंह द्वारा आयोजित 'राष्ट्र कथा' के समापन (8 जनवरी) पर लाखों लोगों के लिए भंडारे का आयोजन है. कई बीघे में बने पंडाल में सैकड़ों रसोइए भोजन तैयार कर रहे हैं. इस आयोजन में यूपी-बिहार के कई दिग्गज राजनेता और फिल्मी सितारे भी शामिल हुए. ये कथा 1 जनवरी से शुरू हुई थी, आज इसका समापन है. कथा में कई दिग्गज हस्तियां पहुंची थीं. दूर-दूर से आए आम लोगों ने अपने-अपने स्तर से इसमें सहयोग भी किया जिसका जिक्र खुद बृजभूषण सिंह ने किया.

