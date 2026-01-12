गाजीपुर में युवक की हत्या, बदमाशों ने घर से बाहर बुलाकर मारी गोली... फिल्मी अंदाज़ में असलहा लहराते हुए फरार

गाज़ीपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खुलेआम हत्या कर दहशत फैलाते हुए फरार हो जा रहे हैं. रविवार देर शाम कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को फोन कर बाजार बुलाया और सिर व सीने में गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद बदमाश असलहा लहराते हुए फिल्मी अंदाज़ में बाइक से फरार हो गए.

मृतक की पहचान बेलसड़ी गांव निवासी दीपक राजभर (22) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार दीपक को बदमाशों ने फोन कर बेलसड़ी बाजार बुलाया था. बातचीत के दौरान अचानक बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं. गोली लगते ही दीपक मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही कासिमाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस कॉल डिटेल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान में जुट गई है. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

एडिशनल एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने युवक की गोली मारकर हत्या की पुष्टि करते हुए बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए कॉल डिटेल और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

