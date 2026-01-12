scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजीपुर में युवक की हत्या, बदमाशों ने घर से बाहर बुलाकर मारी गोली... फिल्मी अंदाज़ में असलहा लहराते हुए फरार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. फिर असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

Advertisement
X
गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या. (Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)
गाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या. (Photo: Vinay Kumar Singh/ITG)

गाज़ीपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे खुलेआम हत्या कर दहशत फैलाते हुए फरार हो जा रहे हैं. रविवार देर शाम कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बेलसड़ी गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को फोन कर बाजार बुलाया और सिर व सीने में गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. वारदात के बाद बदमाश असलहा लहराते हुए फिल्मी अंदाज़ में बाइक से फरार हो गए.

मृतक की पहचान बेलसड़ी गांव निवासी दीपक राजभर (22) के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के अनुसार दीपक को बदमाशों ने फोन कर बेलसड़ी बाजार बुलाया था. बातचीत के दौरान अचानक बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं. गोली लगते ही दीपक मौके पर ही गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: अमरोहा में रोडरेज: जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या, कार से खींचकर बाइक सवारों ने सरेआम किया हमला

सम्बंधित ख़बरें

couple murdered in Tamil Nadu
एक रात, दो कत्ल और खूनी बदला... पति-पत्नी का एक ही वक्त पर दो जगह मर्डर
Gangster violence in Punjab
गन, गुंडे और गैंगस्टर: पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बेखौफ गैंगस्टर राज की कहानी
girl
बिस्कुट के बहाने उठा ले गए दरिंदे, 5 साल की मासूम का रेप और मर्डर कर खेत में फेंका
डॉक्टर रमीज मलिक.(Photo: ITG)
हिंदू महिला डॉक्टरों को मुस्लिम बनाने वाला गैंग! यूपी के इन 4 शहरों से मिल रही मदद
मुआवजे का पैसा लेकर प्रेमी संग भागी पत्नी. (Photo: Screengrab)
जमीन का मुआवजा मिलते ही पति को दिया धोखा, लाखों रुपये और जेवर लेकर प्रेमी संग भागी पत्नी

सूचना मिलते ही कासिमाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस कॉल डिटेल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान में जुट गई है. फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है.

Advertisement

एडिशनल एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने युवक की गोली मारकर हत्या की पुष्टि करते हुए बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए कॉल डिटेल और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement