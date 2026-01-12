scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमरोहा में रोडरेज: जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या, कार से खींचकर बाइक सवारों ने सरेआम किया हमला

अमरोहा में सड़क हादसे के बाद उपजे विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. डिडौली इलाके में बाइक सवार युवकों ने जिला न्यायालय के पेशकार राशिद को कार से उतारकर बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

Advertisement
X
अमरोहा में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार राशिद की हत्या (Photo- ITG)
अमरोहा में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार राशिद की हत्या (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. राशिद अपने परिवार के साथ मुरादाबाद जा रहे थे, तभी संभल चौराहे के पास उनकी कार एक बाइक से टकरा गई. टक्कर के बाद बाइक सवार युवकों और उनके साथियों ने राशिद को कार से खींचकर सरेराह जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए. 

इस घटना के बाद अस्पताल ले जाते समय राशिद ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में दो नामजद और दो अज्ञात समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पूरा मामला थाना डिडौली क्षेत्र का है.

मृतक के भतीजे और चश्मदीद मोहम्मद सलमान के अनुसार, हादसा महज एक मामूली टक्कर थी, लेकिन बाइक सवारों ने आपा खो दिया. विवाद बढ़ते ही आरोपियों ने हमला कर दिया. मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस-एंबुलेंस के पहुंचने तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी. घायल राशिद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

दस साल के मयंक की एकाएक घर में बैठे बैठे मौत हो गई (Photo ITG)
बिस्तर पर लेटकर Reel देखते-देखते थम गई मासूम की सांसें, घर में चौथी कक्षा के छात्र की अचानक मौत
स्कूल कार्निवाल के दौरान बुर्का पहनकर लड़कों ने डांस किया (Photo: Screengrab)
'धुरंधर' के गाने पर बुर्का पहनकर लड़कों ने स्कूल कार्निवल में किया डांस, प्रिंसिपल ने मांगी माफी
AIIMS Case से चेतावनी, Junk Food बन रहा Silent Killer
Fake rape case extortion gang busted by Amroha Police
रेप केस की धमकी, लाखों की वसूली और चार गिरफ्तार... दारोगा की साजिश का ऐसे हुआ खुलासा
Nexus trapped in fake rape case by UP Amroha police
अमरोहा में फर्जी रेप केस गिरोह का पर्दाफाश

मामले में अमरोहा सर्किल के सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर कुल चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल के आसपास के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement