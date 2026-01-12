अमरोहा में रोडरेज: जज के पेशकार की पीट-पीटकर हत्या, कार से खींचकर बाइक सवारों ने सरेआम किया हमला

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सड़क हादसे के बाद हुए विवाद में जूनियर डिवीजन जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. राशिद अपने परिवार के साथ मुरादाबाद जा रहे थे, तभी संभल चौराहे के पास उनकी कार एक बाइक से टकरा गई. टक्कर के बाद बाइक सवार युवकों और उनके साथियों ने राशिद को कार से खींचकर सरेराह जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए.

इस घटना के बाद अस्पताल ले जाते समय राशिद ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में दो नामजद और दो अज्ञात समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पूरा मामला थाना डिडौली क्षेत्र का है.

मृतक के भतीजे और चश्मदीद मोहम्मद सलमान के अनुसार, हादसा महज एक मामूली टक्कर थी, लेकिन बाइक सवारों ने आपा खो दिया. विवाद बढ़ते ही आरोपियों ने हमला कर दिया. मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस-एंबुलेंस के पहुंचने तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी. घायल राशिद को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है.

मामले में अमरोहा सर्किल के सीओ अभिषेक यादव ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर कुल चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. अन्य दो फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल के आसपास के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

