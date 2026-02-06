scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कोरिया- कोरिया की रट, ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे..., कहती थी ट्यूशन टीचर', गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में बोले पिता

Ghaziabad Triple Suicide: गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों द्वारा बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की गुत्थी हर पल उलझती जा रही है. हाल मेें बच्चियों के पिता ने बताया कि वे 2 साल से स्कूल तो नहीं जा रही थीं लेकिन कोचिंग जाती थीं. टीचर कहती थी ये नही

Advertisement
X
गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड (Photo: itg)
गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड (Photo: itg)

बीते दिनों गाजियाबाद में तीन नाबालिग बहनों द्वारा बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की गुत्थी हर पल उलझती जा रही है. एक पिता, दो मां और कुल पांच भाई बहन होने के चलते उलझे हुए रिश्ते और कोरियन गेम की लत वाली थ्योरी को लेकर बारीकी से जांच जारी है. महज 12, 14 और 16 साल की नाबालिग लड़कियों के पिता से बातचीत के लिए एक बार फिर आजतक की टीम पहुंची, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला. बल्कि उन्होंने जाली वाले दरवाजे के दूसरी ओर से ही कुछ-कुछ बयान दिए.

'ये नहीं पढ़ेंगीं, पहले इनका माइंड चेंज करो'
 
घटना के दिन से ही लड़कियों पर कोरियन गेम और कोरियन कल्चर के ऑब्सेशन की रट लगाए पिता ने एक बार फिर कहा कि बच्चों ने कोरियन पर्सनैलिटी बनाई थी और अपना नाम बदल दिया था. फोन की डीपी भी कोरियन होती थी, हटा दो तो नाराज हो जाती थीं. बोलती थीं-हम कोरिया जाएंगे, कोरिया ले चलो, इंडियन के नाम से गुस्सा आ जाता था, बच्चे तो इंडिया के नाम पर खाना तक नहीं खाते थे. उन्होंने बताया कि लड़कियां फेल होने पर शर्म के चलते दो सालों से स्कूल नहीं गई थीं लेकिन ट्यूशन जाती थीं. ट्यूशन टीचर कहती थी, ये नहीं पढ़ेंगीं, पहले इनका माइंड चेंज करो.

'कोरिया नहीं गए तो मर जाएंगे'

सम्बंधित ख़बरें

तीन बहनों के सुसाइड मामले में कोरियन एप को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने. (Photo: ITG)
'कोरियन ऐप का नहीं मिला सबूत', गाजियाबाद सुसाइड केस में बोली पुलिस
गाजियाबाद में तीन बहनों की मौत ने मचाई सनसनी. (Photo: ITG)
तो क्या बेटियों की घर में होती थी पिटाई... ट्रिपल सुसाइड जांच में पुलिस को मिला नया सुराग
तीन बहनों ने की खुदकुशी. (Photo: Representational )
एक सनक, तीन लाशें और वो 'सीक्रेट डायरी'... क्या कोरियन जुनून ने ली जान?
बच्चियों की डायरी में सामने आईं चौंकाने वाली बातें. (Photo: ITG)
10 दिन पहले अकाउंट डिलीट और 3 बहनों का सुसाइड... अब किस दिशा में जांच कर रही पुलिस?
The Survey defines digital addiction as persistent, excessive or compulsive use of digital devices and online activities that leads to psychological distress and functional impairment.
हर दिन 5 घंटे फोन पर बिता रहे हैं भारतीय, डिजिटल लत से कमजोर हो रहा सोशल नेटवर्क

उन्होंने आगे कहा- हम चाहते हैं कोरियन ड्रामा, वीडियो जो भी चल रहे हैं जिनसे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं वे सभी बन्द होने चाहिए. बच्चे ऐसी चीजें तीन चार साल से देख रहे थे. मेरी बेटियां कहती थीं कि कोरिया नहीं गए तो मर जाएंगे.

Advertisement

बेटियों के साथ आखिरी बात

बेटियों के साथ आखिरी बात को लेकर उन्होंने बताया कि उसी शाम बात हुई थी, मैंने कहा- खाना खा है लिया तो सो जाओ. जवाब में वो बोलीं कि कोरिया जाना है. मैंने पूछा क्या करोगी कोरिया जाकर?  शाम 7 बजे उनका मोबाइल ले लिया तो वो 10 बजे दोबारा ले गए. फिर 12 बजे तक मोबाइल देखा. बाद में मेरी पत्नी मोबाइल वापस ले आई. उसके बाद वो कम्बल से निकले मंदिर वाले कमरे में गए अंदर से लॉक किया उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता, वो लोग नीचे ही गिरे मिले.
 
सुसाइड नोट में 'सॉरी मम्मी, सॉरी पापा...', लिखकर मौत के गले लगाने वाली बच्चियों के पिता ने पहले ही बताया था कि लड़कियां ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदी थीं, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. हालांकि कोरियन गेम वाली थ्योरी को पुलिस अभी तक नकार रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement