दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर शव को नोचते रहे कुत्ते, युवक को मारी गईं थीं 4 गोलियां

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जिसने पुलिस को भी चौंका दिया. सड़क किनारे पड़े युवक के शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच में खुलासा हुआ कि युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद बेहद करीब से चार गोलियां मारकर हत्या की गई हैं. अब यह मामला एक मर्डर मिस्ट्री में बदल चुका है.

युवक को नजदीक से 4 गोलियां मारी गईं

शव कलछीना गांव के पास उस वक्त मिला जब पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने देखा कि आवारा कुत्तों का झुंड शव के अवशेषों को घसीट रहा है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू की. गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला और गंभीर हो गया.

रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि युवक की पहले बेरहमी से पिटाई की गई और इसके बाद उसे बेहद करीब से चार गोलियां मारी गईं. डॉक्टरों ने शव के सीने और पेट के हिस्से से चार गोलियां बरामद की हैं, जिससे साफ होता है कि हत्या बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई.

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि युवक की हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई और बाद में शव को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर लाकर फेंका गया, ताकि पहचान छिपाई जा सके और जांच भटकाई जा सके.

कुत्ते नोचते दिखे शव के अवशेष

पुलिस को मृतक के शरीर पर एक अहम सुराग भी मिला है. युवक के सीने पर “JS” अक्षरों के साथ एक टैटू बना हुआ है. पुलिस को उम्मीद है कि यह टैटू मृतक की पहचान तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है.

फिलहाल पुलिस ने आसपास के जिलों के थानों से गुमशुदगी के मामलों की सूची खंगालनी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी पहचान कराने की कोशिश कर रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश, गैंगवार या आपराधिक विवाद जैसे एंगल से भी जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि शव को किस वाहन से यहां लाया गया.



