12वीं का छात्र, तेज रफ्तार कार, ब्रेक-एक्सेलरेटर में कन्फ्यूज... लखनऊ एक्सीडेंट की पूरी कहानी

लखनऊ के बंथरा में फेयरवेल से लौट रहे 21 वर्षीय छात्र गौरव की कार ने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 6 साल के मासूम की मौत हो गई. ब्रेक-एक्सेलरेटर में 'कन्फ्यूज' होने का दावा करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. सीसीटीवी में कैद यह हादसा बेकाबू रफ्तार का नतीजा है.

लखनऊ सड़क हादसे का सीसीटीवी (Photo- Screengrab)
राजधानी लखनऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां 12वीं के छात्र की तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे जा रहे 6 लोगों को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में 6 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार बेकाबू रफ्तार से दौड़ती दिखाई दे रही है.

भीड़ में घुस गई कार

हादसा 12 फरवरी शाम करीब 7 बजे हनुमान मंदिर के पास, बंथरा थाना क्षेत्र में हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार अचानक भीड़ में घुस गई और कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती रही.

आरोपी छात्र गौरव सिंह अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था. CCTV में दिख रहा है कि कार पहले एक बाइक सवार से टकराई, फिर सड़क पर जा रहे लोगों को कुचलती चली गई. हादसे के बाद लड़की मौके पर उतर गई, जबकि आरोपी कार लेकर फरार हो गया.

इस हादसे में अपनी नानी के साथ बाजार आए 6 साल के बच्चे की जान चली गई. बच्चा उन्नाव का रहने वाला था और अपनी मां साधना के साथ ननिहाल में रहकर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था. अस्पताल में बेटे का शव देखकर मां की चीखों से माहौल गमगीन हो गया.

आरोपी गौरव सिंह गिरफ्तार

डीसीपी निपुण अग्रवाल के अनुसार, पुलिस ने कार को ट्रेस कर आरोपी गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. कार भी जब्त कर ली गई है. आरोपी 12वीं का छात्र है और उसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है. कार में मौजूद उसकी क्लासमेट को भी स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.

RTO संजय तिवारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. रिकॉर्ड के मुताबिक, उसका लाइसेंस फरवरी 2024 में जारी हुआ था. पुलिस पूरे मामले में लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे की बड़ी वजह मान रही है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

पीड़ितों की पहचान अरमान, (12), अवध बिहारी (42) , साधना वर्मा (35), मीना देवी (60), और छह साल के दीक्षांत पटेल के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि सभी को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. पटेल को गंभीर चोटें आईं और उन्हें दूसरे मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

कार में कितने लोग थे?

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आरोपी के साथ एक्सीडेंट के समय कार में उसके चार दोस्त थे. उसने कथित तौर पर एक दोस्त से गाड़ी उधार ली थी और उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था.

ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल के बीच 'कन्फ्यूज'

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने दावा किया है कि वह ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल के बीच 'कन्फ्यूज' हो गया और टायर फट गया, जिससे एक्सीडेंट हुआ. फिलहाल, उसके दावों को वेरिफाई किया जा रहा है.

एक्सीडेंट में शामिल स्विफ्ट कार पर कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर है. गाड़ी अभी बंथरा पुलिस स्टेशन में खड़ी है, और इसके अगले हिस्से को बहुत नुकसान हुआ है, और इसका बायां टायर लगभग पूरी तरह से खराब हो गया है.

