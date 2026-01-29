चार लड़कियां, चार पुरुष और किराए का मकान… कब्रिस्तान के पास गली में छापा पड़ा तो मच गई अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कीडगंज थाना क्षेत्र से अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोरा कब्रिस्तान के पास एक गली में स्थित किराए के मकान में गलत काम हो रहा है. जानकारी के आधार पर पुलिस ने गोपनीय तरीके से जांच शुरू की और इसके बाद छापेमारी कर दी.

और पढ़ें

एसीपी कीडगंज राजीव यादव के निर्देश पर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जैसे ही पुलिस ने एक मकान में दबिश दी, अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. छापेमारी के दौरान पुलिस को मकान से चार युवतियां और चार युवक मिले. सभी को तत्काल थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह मकान किराए पर लिया गया था और यहां अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना थी. स्थानीय लोगों को लंबे समय से संदेह था, जिसके बाद पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों और मुखबिर की जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई.

यह भी पढ़ें: वाराणसी: फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो आपत्तिजनक हालत में मिलीं लड़कियां

Advertisement

पुलिस का कहना है कि मौके से मिले युवक और युवतियां प्रयागराज के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह लोग कब से इस मकान में आ रहे थे, किराए का मकान किसके नाम पर लिया गया था और क्या इसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा था. पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है.

कीडगंज इलाके में इससे पहले भी कुछ दिन पहले किराए के मकान में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था. एसीपी कीडगंज ने बताया कि मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

---- समाप्त ----