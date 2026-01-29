scorecardresearch
 
चार लड़कियां, चार पुरुष और किराए का मकान… कब्रिस्तान के पास गली में छापा पड़ा तो मच गई अफरा-तफरी

प्रयागराज के कीडगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गोरा कब्रिस्तान के पास एक गली में छापा मारा. दरअसल, पुलिस अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी. यहां किराए के मकान में चार युवतियां और चार युवक पकड़े गए. पुलिस एक्शन से इस दौरान अफरा-तफरी मच गई. सभी से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी. (Photo: Screengrab)
पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कीडगंज थाना क्षेत्र से अनैतिक गतिविधियों का मामला सामने आया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि गोरा कब्रिस्तान के पास एक गली में स्थित किराए के मकान में गलत काम हो रहा है. जानकारी के आधार पर पुलिस ने गोपनीय तरीके से जांच शुरू की और इसके बाद छापेमारी कर दी.

एसीपी कीडगंज राजीव यादव के निर्देश पर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. जैसे ही पुलिस ने एक मकान में दबिश दी, अंदर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. छापेमारी के दौरान पुलिस को मकान से चार युवतियां और चार युवक मिले. सभी को तत्काल थाने लाया गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह मकान किराए पर लिया गया था और यहां अनैतिक गतिविधियां संचालित किए जाने की सूचना थी. स्थानीय लोगों को लंबे समय से संदेह था, जिसके बाद पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं. इन्हीं शिकायतों और मुखबिर की जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई.

पुलिस का कहना है कि मौके से मिले युवक और युवतियां प्रयागराज के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह लोग कब से इस मकान में आ रहे थे, किराए का मकान किसके नाम पर लिया गया था और क्या इसके पीछे कोई रैकेट काम कर रहा था. पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है.

कीडगंज इलाके में इससे पहले भी कुछ दिन पहले किराए के मकान में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था. एसीपी कीडगंज ने बताया कि मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

