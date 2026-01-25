scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी: फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो आपत्तिजनक हालत में मिलीं लड़कियां

यूपी के वाराणसी में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना पर छापेमार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 युवतियों और एक युवक को पकड़ा है. साथ ही पुलिस टीम ने मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है.

Advertisement
X
छापेमारी के दौरान पकड़ी गईं महिलाएं. (Photo: Screengrab)
छापेमारी के दौरान पकड़ी गईं महिलाएं. (Photo: Screengrab)

वाराणसी में देह व्यापार का अवैध कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन सेक्स रैकेट का पुलिस टीम भंडाफोड़ कर रही है. ऐसे ही एक सेक्स रैकेट पर शनिवार को SOG-2 टीम ने जब कैंट क्षेत्रान्तर्गत कुंज विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट पर छापा मारा, तब मौके से 4 युवती और एक युवक पकड़े गए. साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई.

एसीपी मुख्यालय अपूर्व पांडेय ने बताया कि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9670705555 पर प्राप्त सूचना के आधार पर एसओजी-2 टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार का पर्दाफाश करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई. सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कैंट क्षेत्रान्तर्गत कुंज विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हनीट्रैप, सेक्स रैकेट और 150 शिकार... अंशिका सिंह के जाल में खाकी भी फंसी? चौंका देगी ये कहानी

सम्बंधित ख़बरें

Police raid on house located in Azad Nagar Colony (Photo - ITG)
वाराणसी: पॉश कॉलोनी में चल रहा था सेक्स रैकेट, रेड पड़ी तो पत्नी गिरफ्तार, पति फरार
वाराणसी में दो स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट, फ्लैट मालिक निकला भाजपा नेत्री का पति
युवक ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Screengrab)
'समर्थकों ने पीटा, मेरे ऊपर पेशाब कर दी...' BJP विधायक पर किडनैपिंग और मारपीट के आरोप
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 को उम्रकैद
यूपी दिवस पर मोदी-शाह ने दिया बड़ा संदेश (Photo: ITG)
यूपी दिवस पर PM मोदी का भावुक पत्र, CM योगी ने जताया आभार, अमित शाह बोले- डबल इंजन से बना ब्रेक-थ्रू स्टेट

मौके से 3 महिलाएं, एक महिला संचालिका और एक पुरुष पकड़ाया

सूचना की गंभीरता को देखते हुए और पुष्टि होने के उपरान्त एसीपी मुख्यालय के नेतृत्व में एसओजी-2 टीम द्वारा तत्काल मौके पर दबिश दी गई. दबिश के दौरान अवैध गतिविधि में संलिप्त 3 युवतियों, एक महिला संचालिका और 1 पुरुष ग्राहक को मौके से पकड़ा गया. मौके से यूज्ड एवं अनयूज्ड कंडोम भी बरामद हुए. जिससे अनैतिक व्यापार की पुष्टि हुई. उक्त प्रकरण के संबंध में थाना कैंट पुलिस द्वारा आवश्यक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

आपको बता दें कि बीते महीने भी एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement