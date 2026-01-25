वाराणसी: फ्लैट में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने मारा छापा तो आपत्तिजनक हालत में मिलीं लड़कियां

वाराणसी में देह व्यापार का अवैध कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन सेक्स रैकेट का पुलिस टीम भंडाफोड़ कर रही है. ऐसे ही एक सेक्स रैकेट पर शनिवार को SOG-2 टीम ने जब कैंट क्षेत्रान्तर्गत कुंज विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट पर छापा मारा, तब मौके से 4 युवती और एक युवक पकड़े गए. साथ ही कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई.

और पढ़ें

एसीपी मुख्यालय अपूर्व पांडेय ने बताया कि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 9670705555 पर प्राप्त सूचना के आधार पर एसओजी-2 टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार का पर्दाफाश करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई. सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कैंट क्षेत्रान्तर्गत कुंज विहार कॉलोनी स्थित एक फ्लैट में अवैध देह व्यापार संचालित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: हनीट्रैप, सेक्स रैकेट और 150 शिकार... अंशिका सिंह के जाल में खाकी भी फंसी? चौंका देगी ये कहानी

मौके से 3 महिलाएं, एक महिला संचालिका और एक पुरुष पकड़ाया

सूचना की गंभीरता को देखते हुए और पुष्टि होने के उपरान्त एसीपी मुख्यालय के नेतृत्व में एसओजी-2 टीम द्वारा तत्काल मौके पर दबिश दी गई. दबिश के दौरान अवैध गतिविधि में संलिप्त 3 युवतियों, एक महिला संचालिका और 1 पुरुष ग्राहक को मौके से पकड़ा गया. मौके से यूज्ड एवं अनयूज्ड कंडोम भी बरामद हुए. जिससे अनैतिक व्यापार की पुष्टि हुई. उक्त प्रकरण के संबंध में थाना कैंट पुलिस द्वारा आवश्यक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

आपको बता दें कि बीते महीने भी एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था.



---- समाप्त ----