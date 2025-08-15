scorecardresearch
 

Feedback

UP: फेसबुक पर विदेशी डॉक्टर बनकर महिला से 2 लाख 10 हजार रुपये की ठगी, गिफ्ट भेजने के नाम ऐंठे पैसे

लखनऊ में हेल्थ केयर में काम करने वाली महिला को फेसबुक पर विदेशी डॉक्टर बनकर ठगों ने 2.10 लाख रुपये का चूना लगाया. गिफ्ट भेजने और कस्टम शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठे गए. पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस साइबर क्राइम सेल की मदद से जांच कर रही है.

Advertisement
X
विदेशी डॉक्टर बनकर महिला से ठगी (Photo: Representational)
विदेशी डॉक्टर बनकर महिला से ठगी (Photo: Representational)

लखनऊ में हेल्थ केयर में काम करने वाली एक महिला से फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए साइबर ठगी का मामला सामने आया है. काकोरी के बिगहू गांव निवासी संध्या ने पुलिस को बताया कि 20 जुलाई को फेसबुक पर डॉक्टर समीर नाम के शख्स से बातचीत शुरू हुई. उसने खुद को इंग्लैंड में डॉक्टर बताया और हेल्थ से जुड़ी बातें करते हुए दोस्ती बढ़ाई.

कुछ दिनों बाद उसने संध्या को व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर बताया कि वह उनके लिए इंग्लैंड से महंगे गिफ्ट भेज रहा है. पहले संध्या ने इनकार किया, लेकिन बार-बार दबाव डालने पर मान गईं. थोड़ी देर बाद एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया.

गिफ्ट पार्सल के नाम पर युवती से 2 लाख 10 हजार की ठगी

सम्बंधित ख़बरें

Delhi cyber fraud OTP-less bank scam
साइबर ठगी का नया तरीका: बिना OTP और लिंक के खातों से उड़ाए 1 लाख 8 हजार रुपये 
police team
ठाणे में बिजनेसमैन से साइबर ठगी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लगाया 4.11 करोड़ का चूना 
गुरुग्राम में साइबर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी सिम-ATM कार्ड समेत कई चीजें बरामद 
Pune film director arrest
चीनी नागरिकों के इशारे पर बैंक खाता खोलकर की साइबर ठगी में मदद, पुणे से फिल्म निर्माता गिरफ्तार 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
स्टॉक मार्केट के नाम पर 14.73 लाख की साइबर ठगी, बोकारो पुलिस ने 3 ठगों को दबोचा 

कॉलर ने कहा कि पार्सल छुड़ाने के लिए टैक्स और अन्य शुल्क के रूप में पैसे जमा कराने होंगे. इस बहाने महिला से तीन किस्तों में कुल 2.10 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. पैसे भेजने के बाद भी पार्सल नहीं मिला, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

संध्या ने इसकी शिकायत काकोरी थाने में की. इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर क्राइम सेल की मदद से ठगों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें और गिफ्ट या पार्सल से जुड़ी ठगी से सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement