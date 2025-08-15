UP: फेसबुक पर विदेशी डॉक्टर बनकर महिला से 2 लाख 10 हजार रुपये की ठगी, गिफ्ट भेजने के नाम ऐंठे पैसे

लखनऊ में हेल्थ केयर में काम करने वाली एक महिला से फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए साइबर ठगी का मामला सामने आया है. काकोरी के बिगहू गांव निवासी संध्या ने पुलिस को बताया कि 20 जुलाई को फेसबुक पर डॉक्टर समीर नाम के शख्स से बातचीत शुरू हुई. उसने खुद को इंग्लैंड में डॉक्टर बताया और हेल्थ से जुड़ी बातें करते हुए दोस्ती बढ़ाई.

कुछ दिनों बाद उसने संध्या को व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर बताया कि वह उनके लिए इंग्लैंड से महंगे गिफ्ट भेज रहा है. पहले संध्या ने इनकार किया, लेकिन बार-बार दबाव डालने पर मान गईं. थोड़ी देर बाद एक फोन कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया.

गिफ्ट पार्सल के नाम पर युवती से 2 लाख 10 हजार की ठगी

कॉलर ने कहा कि पार्सल छुड़ाने के लिए टैक्स और अन्य शुल्क के रूप में पैसे जमा कराने होंगे. इस बहाने महिला से तीन किस्तों में कुल 2.10 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. पैसे भेजने के बाद भी पार्सल नहीं मिला, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

संध्या ने इसकी शिकायत काकोरी थाने में की. इंस्पेक्टर काकोरी सतीश राठौर ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और साइबर क्राइम सेल की मदद से ठगों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें और गिफ्ट या पार्सल से जुड़ी ठगी से सतर्क रहें.

