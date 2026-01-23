दुबई से सुपारी देकर प्रेमिका और दुधमुंही बच्ची की कराई हत्या, डेढ़ साल बाद खुला डबल मर्डर का खौफनाक सच

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवां थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2024 में सामने आए महिला और उसकी डेढ़ साल की बच्ची के डबल मर्डर का पुलिस ने करीब डेढ़ साल बाद खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने सास और दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता प्रेमी सोनेलाल दुबई में बैठकर पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था.

पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला और बच्ची की हत्या के लिए दो शूटरों को सुपारी दी गई थी. ये दोनों शूटर पहले ही हाथरस जिले में एक अन्य हत्या के मामले में दोषी पाए जा चुके हैं और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. हाथरस हत्याकांड में भी सोनेलाल ही मास्टरमाइंड था.

नाले में मिले थे महिला और बच्ची के शव

मलवां थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर 2024 को बाजपुर गांव के पास नाले में एक अज्ञात महिला और उसकी डेढ़ वर्षीय बच्ची के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था. राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. ग्राम चौकीदार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई और जांच की जिम्मेदारी सीओ सिटी को सौंपी गई. पुलिस ने शवों की पहचान के लिए सोशल मीडिया, पंपलेट, बस अड्डों और ट्रेनों में व्यापक अभियान चलाया, लेकिन काफी समय तक कोई सुराग नहीं मिल सका.

15 महीने बाद हुई शिनाख्त, खुला प्रेम प्रसंग का राज

करीब 15 महीने बाद 13 जनवरी को कानपुर नगर के नरवल थाना क्षेत्र निवासी रामबहादुर थाने पहुंचे. उन्होंने फोटो देखकर महिला की पहचान अपनी बहू दुर्गा देवी और बच्ची की पहचान नातिन अनन्या के रूप में की. पूछताछ में सामने आया कि दुर्गा देवी का प्रेम संबंध जहानाबाद थाना क्षेत्र के कापिल किशनपुर निवासी सोनेलाल से था.

दुर्गा देवी अपनी बच्ची के साथ सोनेलाल के साथ रहना चाहती थी, लेकिन परिवार इसके खिलाफ था. पहले महिला थाने में मामला दर्ज हुआ, फिर सुलह हो गई. बाद में दुबारा विवाद बढ़ा और महिला को घर से निकाल दिया गया.

कॉल डिटेल और पैसों के ट्रांजैक्शन से खुला राज

पुलिस की कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन जांच में आरोपियों की घटनास्थल के आसपास मौजूदगी और आपसी लंबी बातचीत सामने आई. साथ ही दुबई से मनोज कुमार के खाते में बड़ी रकम ट्रांसफर होने के सबूत भी मिले. इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने सोनेलाल की मां रामरती और बहनोई मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

हत्या को अंजाम देने वाले लल्लू पाल और विकास कुमार पहले से ही हाथरस जिले के एक अन्य हत्या मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं. पुलिस के मुताबिक, मुख्य साजिशकर्ता सोनेलाल फिलहाल दुबई में है और उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा रही है. मामले की आगे की जांच जारी है.

