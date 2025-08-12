'SP साहब... हिम्मत है तो गोली चलवाकर देखिएगा', BJP जिलाध्यक्ष का VIDEO वायरल, फतेहपुर बवाल से ठीक पहले पुलिस को दिया था चैलेंज

यूपी के फतेहपुर में जिस मकबरे को लेकर बवाल हुआ हुआ था, उसमें भीड़ की अगुवाई बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने की थी. हालांकि, पुलिस द्वारा बवालियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उनका नाम नहीं है. जबकि, खुद मुखलाल पाल ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी. इतना ही उन्होंने मकबरे में की गई तोड़फोड़ को सनातन के लोगों का जनाक्रोश बताया था. अब इन्हीं मुखलाल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह फोन पर एसपी से कहते नजर आ रहे हैं- 'यह मुलायम सिंह की सरकार नहीं है जो गोली चलवा दोगे, अगर हिम्मत है तो गोली चलवाकर देखिएगा.'

बताया जा रहा है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने फतेहपुर एसपी से फोन पर बातचीत के दौरान तमाम बातें कही थीं. मुखलाल कहते हैं- एसपी साहब, आपने मुझे मिलने का टाइम दिया था लेकिन फिर भी नहीं मिले. आपको लगता होगा कि डंडे से हम लोगों को रोक लोगे. मगर ऐसा नहीं होगा. चुनौती दे रहा हूं अगर दम है तो गोली चलवाकर देख लेना. देखें वीडियो-

मालूम हो कि मुखलाल ने ही हिंदू महासभा समेत तमाम संगठनों को बुलाकर मकबरा में पूजा-अर्चना का कार्यक्रम रखा था, जहां तोड़फोड़ हुई और झंडे लहराए गए. फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है.

वहीं, उपद्रव मचाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का नया बयान भी आज सामने आया है. कथित मंदिर में पूजा-अर्चना करने व मंदिर की साफ-सफाई करने के लिए एक दिन पूर्व ही मुखलाल पाल की ओर से ऐलान किया गया था. लेकिन अब उपद्रव मचाने वाले लोगों पर कार्रवाई के बाद मुखलाल के सुर बदले नजर आ रहे हैं. नए बयान में भाजपा जिला अध्यक्ष लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कह रहे हैं.

गौरतलब है कि फतेहपुर जिले के अबू नगर इलाके में एक मंदिर और मकबरे को लेकर विवाद गहरा गया है. हिंदू संगठन इस मकबरे को भगवान शिव और श्रीकृष्ण का मंदिर होने का दावा कर रहे हैं. जबकि, मुस्लिम पक्ष इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बता रहा है. इस बीच बीते दिन सैकड़ों की संख्या में हिंदू पक्ष के लोग मकबरे में घुस गए और तोड़फोड़ की.

इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालात को देखते हुए मौके पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है, साथ ही बवालियों पर एक्शन लिया जा रहा है. दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें बीजेपी, सपा और हिंदू संगठनों से जुड़े शामिल हैं. उधर, विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गया है.

