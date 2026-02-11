scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बदन पर पुलिस की वर्दी, कंधे पर थ्री स्टार, लेकिन पैरों में स्पोर्ट्स शूज... गोरखपुर में पकड़ा गया फर्जी इंस्पेक्टर

गोरखपुर के सिकरीगंज में पुलिस ने खुद को इंस्पेक्टर बताने वाले दिग्विजय नाथ को गिरफ्तार किया है. आरोपी वर्दी पहनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और वसूली करता था. थ्री-स्टार वर्दी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनने के कारण वह शक के घेरे में आया. पुलिस ने वर्दी और फर्जी आईकार्ड बरामद किया है.

Advertisement
X
गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में फर्जी इंस्पेक्टर (Photo- ITG)
गोरखपुर पुलिस की गिरफ्त में फर्जी इंस्पेक्टर (Photo- ITG)

यूपी के गोरखपुर में एक फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है. आरोपी दिग्विजय खुद को पुलिस अधिकारी बताता था. वह लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपये ऐंठने का काम करता था. फोटो में देखा जा सकता है कि आरोपी थ्री स्टार लगी पुलिस की वर्दी में खड़ा है. पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है. लेकिन उसने वर्दी में स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे. इसी से उसकी पोल खुल गई. 

मंगलवार को पुलिस ने उस पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी, कूटरचित पहचान पत्र, स्टार, बैज सहित कई सामान बरामद किए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिग्विजय नाथ पुत्र स्वर्गीय रामलाल के रूप में हुई है. दिग्विजय लखवापाकड़, थाना बेलघाट का रहने वाला है. पुलिस ने उसे चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक पुलिस यूनिफार्म, नेम प्लेट व बैज, पीकैप, पुलिस विभाग का कूटरचित आईकार्ड, बैरट कैप, बेल्ट बक्कल, सफेद व पीली धातु के स्टार, विभिन्न प्रकार के पुलिस बैज, मोनोग्राम, सोल्डर, खाकी वर्दी, पेनड्राइव, मोबाइल फोन और एक चार पहिया वाहन बरामद हुआ है. 

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक फोटो
15 साल के भतीजे को लेकर भागी चाची, शादी की थी तैयारी, लेकिन...
Gorakhpur GRP saved the life of a young woman (Photo- Screengrab)
रोज-डे पर बॉयफ्रेंड से हुआ झगड़ा, सुसाइड करने ट्रेन के आगे खड़ी हो गई लड़की
Rajan Ji Maharaj shares his team threaten
'मां का दूध पिया, गोली मारके दिखाओ', गरजे राजन जी महाराज
Storyteller Rajan Ji Maharaj (Photo - Fb/Rajan Ji Maharaj)
'किसने मां का दूध पिया, दिखाओ गोली मार के', राजन जी महाराज का वीडियो वायरल
Gorakhpur couple injured after jumping from rooftop. (Photo - ITG)
प्रेमिका से मिलने रात को छत पर पहुंचा प्रेमी, तभी परिजनों को लग गई भनक, फिर...
Advertisement

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र का है. आरोपी वर्दी पहनकर खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर बताता था और लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था. पकड़ा गया ये आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाता था और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के साथ ही सड़क पर चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था. फिलहाल, गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    यूपी बजट लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement