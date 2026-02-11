बदन पर पुलिस की वर्दी, कंधे पर थ्री स्टार, लेकिन पैरों में स्पोर्ट्स शूज... गोरखपुर में पकड़ा गया फर्जी इंस्पेक्टर

यूपी के गोरखपुर में एक फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है. आरोपी दिग्विजय खुद को पुलिस अधिकारी बताता था. वह लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपये ऐंठने का काम करता था. फोटो में देखा जा सकता है कि आरोपी थ्री स्टार लगी पुलिस की वर्दी में खड़ा है. पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है. लेकिन उसने वर्दी में स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे. इसी से उसकी पोल खुल गई.

मंगलवार को पुलिस ने उस पर शिकंजा कसते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस की वर्दी, कूटरचित पहचान पत्र, स्टार, बैज सहित कई सामान बरामद किए गए हैं. अधिकारी ने बताया कि मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिग्विजय नाथ पुत्र स्वर्गीय रामलाल के रूप में हुई है. दिग्विजय लखवापाकड़, थाना बेलघाट का रहने वाला है. पुलिस ने उसे चेकिंग के दौरान हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक पुलिस यूनिफार्म, नेम प्लेट व बैज, पीकैप, पुलिस विभाग का कूटरचित आईकार्ड, बैरट कैप, बेल्ट बक्कल, सफेद व पीली धातु के स्टार, विभिन्न प्रकार के पुलिस बैज, मोनोग्राम, सोल्डर, खाकी वर्दी, पेनड्राइव, मोबाइल फोन और एक चार पहिया वाहन बरामद हुआ है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र का है. आरोपी वर्दी पहनकर खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का इंस्पेक्टर बताता था और लोगों को झांसे में लेकर ठगी करता था. पकड़ा गया ये आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाता था और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के साथ ही सड़क पर चेकिंग के बहाने वसूली भी करता था. फिलहाल, गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है.

