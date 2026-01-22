scorecardresearch
 
UP: 8वीं पास युवक ने खुद को बताया IAS, झांसे में लेकर युवती से करता रहा रेप

हापुड़ में एक आठवीं पास युवक ने खुद को जल्द आईएएस अधिकारी बनने वाला बताकर युवती को शादी का झांसा दिया और दुष्कर्म किया. आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए भरोसा जीता. सच्चाई सामने आने पर युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
हापुड़ में सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक आठवीं पास युवक ने खुद को जल्द ही आईएएस अधिकारी बनने वाला बताकर युवती को अपने झांसे में लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद पांडे और उनकी टीम ने आरोपी रामबाबू उर्फ रामफल गौतम निवासी गांव समधाखाश डीह जिला भदौही को हापुड़ कचहरी के पास से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने जनवरी 2025 में मोदीनगर रोड स्थित एक मोहल्ला निवासी युवती से स्नैपचैट के जरिए बातचीत शुरू की थी. 

युवती को झांसा देकर रेप 

इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर बात करना शुरू किया. आरोपी ने खुद को आईएएस की मेंस परीक्षा पास बताया और जल्द अधिकारी बनने का दावा किया. इस झांसे में आकर युवती ने उस पर भरोसा कर लिया और शादी की बात करने लगी.

युवती के भाई ने जब आरोपी से पढ़ाई के दस्तावेज और बायोडाटा मांगा तो आरोपी टालमटोल करने लगा. आरोप है कि 30 दिसंबर की शाम करीब छह बजे आरोपी युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसका शारीरिक शोषण किया. बाद में युवती के भाई ने आरोपी के बायोडाटा की जांच की तो पता चला कि वह केवल आठवीं पास है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी ने गुजरात के अहमदाबाद के वाटवा कॉलेज रोड पर एक कंपनी होने का भी दावा किया था, जो जांच में फर्जी निकली. सच्चाई सामने आने पर युवती ने थाने में तहरीर दी. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

