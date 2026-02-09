scorecardresearch
 
तेज रफ्तार कार का कहर! बच्चे को मारी टक्कर, फिर 500 मीटर तक घसीटा... हुई मौत

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला. जहां एक कार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी. जिससे बच्चा उछलकर कार की बोनट में फंस गया. इसके बाद भी कार सवार नहीं रुका और बच्चे को करीब 500 मीटर तक घसीटते लेकर चला गया. जिससे बच्चे की मौत हो गई.

कार ने 10 साल के बच्चे को कुचला. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के इटावा से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. जहां एक तेज रफ्तार कार ने 10 साल के बच्चे को टक्कर मार दी. जिससे बच्चा कार की बोनट में फंस गया. इसके बाद भी कार चालक नहीं रुका और उसे घसीटता हुआ चला गया. जिससे बच्चे की मौत हो गई. इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. हादसा थाना बसरेहर क्षेत्र के अंतर्गत बरेली हाईवे पर अमृतपुर मंदिर के पास का बताया जा रहा है.

टक्कर इतनी भीषण थी कि वह बच्चा कार के बोनट पर जा कर फंस गया और कार भी उसको 500 मीटर से अधिक दूरी तक घसीटते हुए ले गई. वहीं कार के चालक ने जब कार को लहराया, तब बच्चा बोनट से नीचे गिरा. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. घटना के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया. 

पेट्रोल पंप पर सेल्समैन हैं बच्चे के पिता

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजन बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले गए.जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक बच्चे का नाम रितिक था और वह करीब 10 वर्ष का था. बच्चे के पिता अवनीश कुमार एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते हैं. वह अमृतपुर के ही निवासी हैं. इस घटना से माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है.

मृतक बच्चे के चाचा अजय ने बताया कि साइकिल से रितिक घर की तरफ आ रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. फिर कार चालक बोनट पर लटका कर घसीटते हुए ले गया. वहीं जब बच्चा नीचे गिरा तब भी आरोपी नहीं रुका और उसके बाद कार लेकर फरार हो गया.

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिवम राजपूत ने बताया कि बच्चे को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी. जिससे उसकी मृत्यु हो गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है और मामले की जांच जारी है.

