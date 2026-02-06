फिरोजाबाद: बहू ने घर से निकाला, 2 साल दर-दर भटकी सास; अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

UP News: फिरोजाबाद के राजपुताना मोहल्ले की निवासी सत्यवती को दो साल के लंबे इंतजार के बाद उनके अपने घर में दोबारा प्रवेश मिला. पुलिस प्रशासन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश का पालन करते हुए बुजुर्ग महिला को उनके घर और दुकानों का कब्जा दिलाया.

दिसंबर 2023 में सत्यवती के बेटे राहुल के घर छोड़कर चले जाने के बाद बहू कृष्णा ने सास को घर से निकाल दिया था. मकान की मालकिन होने के बावजूद बुजुर्ग महिला को मेरठ में अपनी बेटी के घर शरण लेनी पड़ी थी.

जनवरी 2025 में सत्यवती ने कानूनी लड़ाई शुरू की, जिसके बाद अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे और थाना दक्षिण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बहू के कब्जे से घर मुक्त कराया.

बहू की दबंगई: सास को निकाला, घर किराए पर चढ़ाया

सत्यवती के नाम पर राजपुताना मोहल्ले में एक मकान और चार दुकानें हैं. उनके बेटे राहुल और बहू कृष्णा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ा कि राहुल दिसंबर 2023 में रहस्यमय तरीके से घर छोड़कर चला गया. इसके बाद बहू कृष्णा ने सारी हदें पार करते हुए अपनी सास के साथ अभद्रता की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. इतना ही नहीं, बहू ने सास के घर को किराए पर भी उठा दिया और खुद का कब्जा जमा लिया.

अदालत का दरवाजा खटखटाया

परेशान बुजुर्ग ने हार नहीं मानी और अदालत का दरवाजा खटखटाया. चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि सत्यवती को हर हाल में उनके घर में कब्जा दिलाया जाए. प्रशासन ने आदेश का पालन कराते हुए बहू कृष्णा को निर्देश दिए हैं कि वह अब घर के सिर्फ एक कमरे में ही रहेगी. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में बुजुर्ग महिला को परेशान किया गया या कानून व्यवस्था भंग हुई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

