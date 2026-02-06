scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिरोजाबाद: बहू ने घर से निकाला, 2 साल दर-दर भटकी सास; अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

फिरोजाबाद के राजपुताना मोहल्ले में एक बुजुर्ग महिला को उसकी बहू ने घर से बेदखल कर दिया था. पति के लापता होने के बाद बहू ने मकान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब जनपद एवं सत्र न्यायालय के सख्त आदेश के बाद पुलिस ने बुजुर्ग महिला को उनका हक वापस दिलाया है.

Advertisement
X
फिरोजाबाद में सास-बहू का विवाद कोर्ट पहुंचा (Photo- ITG)
फिरोजाबाद में सास-बहू का विवाद कोर्ट पहुंचा (Photo- ITG)

UP News: फिरोजाबाद के राजपुताना मोहल्ले की निवासी सत्यवती को दो साल के लंबे इंतजार के बाद उनके अपने घर में दोबारा प्रवेश मिला. पुलिस प्रशासन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के आदेश का पालन करते हुए बुजुर्ग महिला को उनके घर और दुकानों का कब्जा दिलाया. 

दिसंबर 2023 में सत्यवती के बेटे राहुल के घर छोड़कर चले जाने के बाद बहू कृष्णा ने सास को घर से निकाल दिया था. मकान की मालकिन होने के बावजूद बुजुर्ग महिला को मेरठ में अपनी बेटी के घर शरण लेनी पड़ी थी.

 

सम्बंधित ख़बरें

crime scene
पत्नी से हुआ झगड़ा तो बेटे से लिया बदला, मासूम को मारकर पिता ने भर दिया ट्रंक में
संपत्ति को लेकर विवाद बताया जा रहा है. (Photo: Representational)
फिरोजाबाद: पत्नी की हत्या कर शव के टुकड़ों को ड्रम में भरा, ये है मामला
फिरोजाबाद में पैसों के विवाद में व्यक्ति की हत्या. (Photo: Representational )
UP: फिरोजाबाद में 50 वर्षीय शख्स की हत्या, पैसों के विवाद में बिजनेस पार्टनर ने किया कत्ल
DJ पर हुई दोस्ती, फोटो खींचकर किया ब्लैकमेल, 10वीं के छात्र ने 8वीं की छात्रा को बनाया शिकार
cabinet minister baby rani maurya car accident on firozabad expressway
उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य की कार का हुआ एक्सीडेंट

जनवरी 2025 में सत्यवती ने कानूनी लड़ाई शुरू की, जिसके बाद अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. नगर मजिस्ट्रेट विनोद कुमार पांडे और थाना दक्षिण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बहू के कब्जे से घर मुक्त कराया.

बहू की दबंगई: सास को निकाला, घर किराए पर चढ़ाया

सत्यवती के नाम पर राजपुताना मोहल्ले में एक मकान और चार दुकानें हैं. उनके बेटे राहुल और बहू कृष्णा के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ा कि राहुल दिसंबर 2023 में रहस्यमय तरीके से घर छोड़कर चला गया. इसके बाद बहू कृष्णा ने सारी हदें पार करते हुए अपनी सास के साथ अभद्रता की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. इतना ही नहीं, बहू ने सास के घर को किराए पर भी उठा दिया और खुद का कब्जा जमा लिया.

Advertisement

अदालत का दरवाजा खटखटाया

परेशान बुजुर्ग ने हार नहीं मानी और अदालत का दरवाजा खटखटाया. चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि सत्यवती को हर हाल में उनके घर में कब्जा दिलाया जाए. प्रशासन ने आदेश का पालन कराते हुए बहू कृष्णा को निर्देश दिए हैं कि वह अब घर के सिर्फ एक कमरे में ही रहेगी. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में बुजुर्ग महिला को परेशान किया गया या कानून व्यवस्था भंग हुई, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement