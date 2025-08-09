बुजुर्ग पिता और जवान बेटे की मौत… आधी रात को भरभरा कर गिरा कच्चा मकान, मलबे से निकाले गए तो थम चुकी थीं सांसें

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में मिट्टी का घर गिरने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई. आधी रात को हुए इस हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में ग्रामीणों ने मलबे में दबे पिता-पुत्र को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है.

दरअसल, चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र के बुधवार गांव के रहने वाले 60 वर्षीय शिव मूरत बिंद और और उनके बेटे 35 वर्षीय जय हिंद बिंद चारपाई पर घर में सो रहे थे. घर के बाकी सदस्य भी पास वाले कमरे में सो रहे थे. अचानक आधी रात के समय घर का वो कमरा भरभरा कर गिर गया, जिसमें पिता-पुत्र सो रहे थे.

इस दौरान शिव मूरत और उनके बेटे जय हिंद मलबे में दब गए. इससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह कच्चा मकान पहले से काफी जर्जर हो चुका था. पिछले दिनों लगातार हुई बारिश की वजह से इसकी हालत और भी खस्ता हो गई थी.

जैसे ही इस हादसे की सूचना ग्रामीणों को हुई तो वे मौके पर पहुंचे और किसी तरह पिता-पुत्र को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए.

इस मामले को लेकर स्थानीय निवासी रामाशीष ने बताया कि हम लोगों को पता चला कि गांव में घर गिर गया है. हम लोग मौके पर पहुंचे और देखा कि जय हिंद और उनके पिता मलबे में दबे हैं. किसी तरह उनको बाहर निकाला, फिर उनको लेकर अस्पताल गए. इस कमरे में दो लोग सोए हुए थे, जबकि बाकी सदस्य बगल के कमरे में सोए थे.

वहीं ग्राम प्रधान राम भरोसे बिन्द ने बताया कि यहां जर्ज़र मकान भरभरा कर गिर गया. आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो दौड़कर आए और किसी तरह दोनों को मलबे से निकाला, लेकिन तब तक दोनों की डेथ हो गई थी. शिव मूरत और उनके लड़के जय की मौत हुई है.

