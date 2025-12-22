scorecardresearch
 
गीजर बना काल! बाथरूम में मिले पति-पत्नी के शव, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर

पीलीभीत की गोकुलधाम कॉलोनी में एक दंपति की बाथरूम के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मौत का कारण गैस गीजर से हुआ रिसाव माना जा रहा है. डीआरडीए कर्मचारी और उनकी पत्नी के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है.

पति-पत्नी की मौत के बाद मौके पर पहुंची पीलीभीत पुलिस (Photo- ITG)
यूपी के पीलीभीत जिले में सोमवार को एक घर के बाथरूम से पति-पत्नी के शव बरामद हुए. डीआरडीए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी रेनू सक्सेना अपने किराए के मकान में मृत पाए गए. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, जिसमें मौत की वजह गैस गीजर से गैस लीकेज होना सामने आ रही है. 

पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की गोकुलधाम कॉलोनी का है. पड़ोसियों द्वारा फोन न उठाने पर दी गई सूचना के बाद एडिशनल एसपी सहित भारी पुलिस बल ने दरवाजा तोड़कर शवों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना सेइलाके में हड़कंप मच गया. जबकि, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. 

घटना के समय रेनू सक्सेना बाथरूम में नहाने गई थीं. बताया जा रहा है कि उनका हाथ टूटा हुआ था, जिसकी वजह से पति हरजिंदर उनकी मदद करने के लिए बाथरूम के अंदर गए थे. हरजिंदर सिंह पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने जूते भी पहन रखे थे. आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान गैस गीजर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और दम घुटने के कारण दोनों अचेत हो गए. 5 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी और उनका कोई बच्चा नहीं था.

पड़ोसियों को ऐसे हुआ शक

रात के समय छत पर कपड़े खुले में पड़े देख पड़ोसियों ने दंपति को फोन किया था. जब कई बार कॉल करने पर भी फोन नहीं उठा, तो पड़ोसी घर पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद मिलने पर शक गहरा गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने जब बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, तो दोनों वहां अचेत पड़े मिले. एडिशनल एसपी विक्रम दहिया ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती संकेत गैस लीकेज की ओर ही इशारा कर रहे हैं.

