कड़ाके की ठंड में गाय-बछड़ों को पहनाए भगवा कोट... ठिठुरन के बीच कानपुर नगर निगम की पहल

कानपुर में बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर निगम ने गोवंश की सुरक्षा के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं. शहर की गौशालाओं और नंदीशालाओं में निराश्रित गायों और बछड़ों को ठिठुरन से बचाने के लिए पहली बार विशेष काउ कोट पहनाए गए हैं. इसके साथ ही अलाव, तिरपाल और बंद शेड जैसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि सर्द हवाओं का असर गोवंश पर न पड़े.

कानपुर में गाय-बछड़ों को पहनाए गए कोट. (Photo: Screengrab)
कानपुर में गाय-बछड़ों को पहनाए गए कोट. (Photo: Screengrab)

यूपी के कानपुर में सर्दी का असर तेज होने के साथ ही नगर निगम ने गोवंश को ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. शहर की गौशालाओं और नंदीशालाओं में पहली बार गायों को काउ कोट पहनाए गए हैं, साथ ही अलाव और तिरपाल की भी व्यवस्था की गई है.

नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर गौशालाओं की टीन शेड को तिरपाल से ढंका गया है, ताकि ठंडी हवा अंदर न पहुंच सके. इसके अलावा परिसर में दिन-रात अलाव जलाए जा रहे हैं. नगर निगम के अधीन संचालित कान्हा गौशाला, किशनपुर नंदीशाला, पनकी, जाजमऊ और बकरमंडी गोशाला में निराश्रित गोवंशों को सुरक्षित रखा गया है.

गौशाला में गायों को भगवा रंग के काउ कोट पहनाए गए हैं. बीते तीन दिन से लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए रात के समय विशेष रूप से अलाव जलाने के निर्देश हैं, ताकि गोवंशों को किसी तरह की परेशानी न हो.

अलाव जलाने के लिए लकड़ी के साथ-साथ गौशालाओं में तैयार किए गए गो-काष्ठ का उपयोग भी किया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, गोवंश से प्रतिदिन निकलने वाले गोबर से गो-काष्ठ, गौमय दीपक, उपले, कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं.

किशनपुर स्थित कान्हा गौशाला में करीब 100 बछड़ों के लिए अलग से काफ शेड बनाया गया है. यहां उनके लिए चारा, पीने का पानी और अलाव की विशेष व्यवस्था की गई है. गौशालाओं में पहले से ही रहने के लिए शेड, चरही और पानी की नाद उपलब्ध हैं. गोवंशों को प्रतिदिन पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है.

पशु चिकित्सक रोज करेंगे स्वास्थ्य परीक्षण

सर्दी में बीमार पड़ने वाले गोवंशों की देखरेख के लिए नगर निगम ने पशु चिकित्सकों की तैनाती की है. पशुपालन विभाग के डॉ. हरिकांत और डॉ. प्रदीप दीक्षित रोजाना गोवंशों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और जरूरत पड़ने पर इलाज करेंगे. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने साफ कहा है कि गोवंश की देखभाल में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लापरवाही सामने आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

