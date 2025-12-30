बहराइच में 8वां आदमखोर भेड़िया ढेर, बच्चों की मौत के बाद DFO पर गिरी गाज

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पिछले तीन महीनों से भेड़ियों के खूनी खेल ने 12 मासूमों की जान ले ली है. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है.

बहराइच के DFO राम सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से पद से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया है. उनकी जगह एटा के DFO सुंदरेशा को बहराइच की कमान सौंपी गई है.

प्रशासनिक बदलाव के बीच वन विभाग की टीम को ग्राउंड पर बड़ी सफलता मिली है. सरयू नदी के कछार में दहशत फैला रहे आठवें भेड़िये को वन विभाग की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टीम ने ड्रोन की मदद से सटीक लोकेशन ट्रैक की और घेराबंदी कर आदमखोर को ढेर कर दिया.

बहराइच में भेड़ियों का झुंड अब तक 12 लोगों की जान ले चुका है. हालांकि आठवें भेड़िये के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग अभी भी हाई अलर्ट पर है.

शूटरों और ड्रोन ऑपरेटरों की टीमें कछार के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि बचे हुए खतरों को पूरी तरह खत्म किया जा सके. भेड़िया प्रभावित इलाकों में वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और निगरानी अभियान जारी है. फिहलाहल आठवें भेड़िये के मारे जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

