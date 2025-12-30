बहराइच में वन विभाग ने मार गिराया सातवां भेड़िया, ले चुका था 10 मासूम बच्चों की जान

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल इतना गहरा है कि लोग अपने घरों के भीतर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं. इसी बीच वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने एक और आदमखोर भेड़िए को मार गिराया है, जो बच्चों पर हमलों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था. यह अब तक मारा गया सातवां भेड़िया है.

और पढ़ें

वन विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई फखरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर दरेहटा गांव के पास कछार इलाके में की गई. घने झाड़ियों के बीच छिपे भेड़िए को विभाग की टीम ने घेराबंदी के बाद निशाना बनाया. भेड़िए का शव मौके पर ही बरामद किया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह वही नरभक्षी भेड़िया था, जिसने हाल के दिनों में एक मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया था.

भेड़ियों के लगातार हमलों से जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें दो वयस्क और 10 छोटे बच्चे शामिल हैं. इन घटनाओं के बाद गांवों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिला. कई परिवारों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया था, जबकि रात के समय लोग पहरा देने को मजबूर हैं. भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

Advertisement

---- समाप्त ----