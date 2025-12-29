'भू-माफिया और बाहुबलियों पर सख्त एक्शन लें', गोरखपुर जनता दरबार में CM योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले 'बाहुबलियों और माफियाओं' के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

और पढ़ें

मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गोरखनाथ मंदिर में 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतें सुनते हुए दिए. उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि सरकार जबरदस्ती संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन ऑडिटोरियम में लोगों से मुलाकात की. उन्होंने आगंतुकों से बातचीत की, उनके आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपे और उन्हें सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

योगी आदित्यनाथ ने शिकायतकर्ताओं से कहा, "चिंता न करें. हर समस्या का समाधान किया जाएगा. सरकार हर संभव मदद करेगी." जमीन से जुड़े विवादों के लिए, उन्होंने अधिकारियों को सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पारिवारिक विवादों के मामलों में, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दोनों पक्षों से बात करके सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा.

Advertisement

इलाज के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर, मुख्यमंत्री योगी ने आश्वासन दिया कि फंड की कमी स्वास्थ्य सेवा में बाधा नहीं बनेगी. बयान में कहा गया है कि उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के अनुमानों को तेजी से तैयार करने और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता के लिए सरकार को भेजने का निर्देश दिया.

---- समाप्त ----

इनपुट- न्यूज एजेंसी