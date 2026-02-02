scorecardresearch
 
दोस्तों ने जूते की हील से रगड़ा 5वीं के छात्र का चेहरा, चली गई आंखों की रोशनी

लखनऊ के एक स्कूल में कक्षा पांच के एक छात्र के साथ हुई बर्बर मारपीट ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. स्कूल परिसर में सहपाठियों द्वारा किए गए हमले में छात्र की आंखों को गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी रोशनी चली गई. पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दोस्तों ने जूते की हील से रगड़ा 5वीं के छात्र का चेहरा, चली गई आंखों की रोशनी (Photo: representational image)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बेहद चिंताजनक और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा पांच के एक छात्र को कथित तौर पर उसके ही स्कूल के दो अन्य छात्रों ने बेरहमी से पीट दिया. इस हमले में छात्र की आंखों को गंभीर चोटें आई हैं और उसकी आंखों की रोशनी चली गई है. फिलहाल बच्चे का इलाज कमांड अस्पताल में चल रहा है.

पीड़ित छात्र की मां ने इस संबंध में कैंट थाना में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, यह घटना 21 जनवरी को दोपहर करीब 12:30 बजे स्कूल के खेल मैदान में हुई. महिला का आरोप है कि कक्षा पांच के एक अन्य सेक्शन के छात्र और कक्षा तीन के एक छात्र ने मिलकर उसके बेटे पर हमला किया.

शिकायत में बताया गया है कि दोनों छात्रों ने पहले बच्चे को जमीन पर गिराया और फिर जूते की एड़ी से उसकी आंखों और चेहरे को रगड़ा, जिससे उसकी आंखों को गंभीर चोट पहुंची. हमले के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसकी दृष्टि चली गई. परिजनों ने तत्काल उसे इलाज के लिए कमांड अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है.

पीड़ित की मां का यह भी आरोप है कि घटना की जानकारी स्कूल प्रशासन को दिए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने स्कूल प्रबंधन और संबंधित स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते स्कूल प्रशासन ने हस्तक्षेप किया होता, तो शायद बच्चे की हालत इतनी गंभीर न होती.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में 30 जनवरी को एफआईआर दर्ज कर ली गई है. चूंकि आरोपित नाबालिग हैं, इसलिए मामले को किशोर न्याय अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.  

 

 

