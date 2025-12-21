scorecardresearch
 
कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, 10-10 घंटे लेट चल रही हैं राजधानी और दुरंतों जैसी ट्रेनें

उत्तर भारत में इस वक्त घना कोहरा पड़ रहा है. जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम है. इसका सीधा असर ट्रेन, बस और हवाई यात्रा पर पड़ रहा है. आलम यह है कि राजधानी, दुरंतो जैसी ट्रेनें 10-10 घंटे से ज्यादा लेट चल रही हैं.

कोहरे के चलते कई-कई घंटें लेट चल रही हैं ट्रेनें. (Photo: Uday Gupta/ITG)
उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है. जिसके चलते कोहरा भी पड़ रहा है. जिसका सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है. आलम यह है कि पिछले कई दिनों से देश की शान और तेज़ रफ़्तार से रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जानी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. ऐसे में एक तरफ कड़कड़ाती ठंड और दूसरी तरफ घने कोहरे के डबल अटैक से रेल यात्रियों का हाल बेहाल हो रहा है.

राजधानी, दुरंतो जैसी ट्रेनें भी चल रही हैं लेट

कोहरे के चलते हालत यह है कि राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है. ये ट्रेनें भी 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 7:30 घंटे, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी 9 घंटे, नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 9 घंटे और बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 7:30 घंटे की देरी से चल रही है.

ट्रेन लेट होने से बढ़ी यात्रियों की परेशानी. (Photo: Uday Gupta/ITG)

यह भी पढ़ें: कोहरे का कोहराम! राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें लेट... ठंड में यात्री बेहाल

कमोबेस यही हाल मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का भी है. ये ट्रेनें भी कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. इसके अलावा इस सर्दी में ट्रेनों का इंतजार करना भी रेल यात्रियों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है.

आजतक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ट्रेन में सफर कर रहे और ट्रेनों के इंतजार में स्टेशन पर मौजूद कुछ यात्रियों से बातचीत की. 7:30 घंटे से ज्यादा देर से लेट चल रही भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे जीवन नाम के यात्री ने बताया कि हम भुवनेश्वर तेजस राजधानी से यात्रा कर रहे हैं और हमारी ट्रेन तकरीबन 8 घंटे की देरी से चल रही है.

हमें दिल्ली से आगे के लिए ट्रेन पकड़ना है और पता नहीं वह ट्रेन मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. इस ट्रेन को 10:00 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अभी हम यहीं पर हैं. इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे तापस चक्रवर्ती नाम की यात्री ने बताया कि हम दिल्ली जाने के लिए भुवनेश्वर से इस ट्रेन से निकले थे. ट्रेन भुवनेश्वर से ही 5 घंटे लेट खुली थी अभी तक 8 घंटे लेट हो गई है. बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है.

तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं. नई दिल्ली सियालदह राजधानी से यात्रा कर रहे समीर बनर्जी ने बताया कि वह सियालदह राजधानी से यात्रा कर रहे हैं और उनकी ट्रेन तकरीबन 10 घंटे लेट हो गई है. अब तक उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन अभी ट्रेन डीडीयू ही पहुंची है. इसी ट्रेन से यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री मनु ने बताया कि ट्रेन नई दिल्ली से ही ढाई घंटे लेट खुली थी और अब तक 9 घंटे लेट हो चुकी है. 

डीडीयू स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे लोग. (Photo: Uday Gupta/ITG)

सफर में काफी समस्या आ रही है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर सियालदह राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रही सौम्या नाम के यात्री ने बताया कि हमें राजधानी एक्सप्रेस से कोलकाता जाना है. ट्रेन रात के 1:30 की थी लेकिन अब 9:30 के बाद आने की संभावना है. प्रदीप नाम के यात्री ने बताया कि हमें सियालदह राजधानी से जाना था. रात के 1:30 की ट्रेन थी लेकिन अब 10:00 बजे के आसपास आएगी. यह ट्रेन लगातार कल से ही लेट होती जा रही है. 

ट्रेन लेट होने से यात्रियों की बढ़ी परेशानी

कोहरा छाया हुआ है. ठंड है जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है. हम लोग बनारस से आ रहे हैं. मुझे लगता है कि बनारस में भी एक अच्छा अनाउंसमेंट सिस्टम होना चाहिए, ताकि ट्रेनों की स्थिति पता चलती रहे. ट्रेन लेट होने से पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है. अभी नाम के एक अन्य यात्री ने बताया कि ठंड यहां बहुत ज्यादा है. समस्या बहुत हो रही है. क्योंकि ट्रेन 8 घंटे से भी ज्यादा लेट है. अभी भी यह फिक्स नहीं है कि 8 घंटे ही लेट रहेगी या और समय बढ़ जाएगा.

हम लोग जानते थे कि राजधानी जैसी ट्रेन एकदम समय से चलती हैं. लेकिन राजधानी जैसी ट्रेन भी लेट हो जा रही है. ट्रेन लेट होने की वजह से हमें होटल की बुकिंग भी एक्सटेंड करनी पड़ी.
 

