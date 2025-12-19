कोहरे का कोहराम! राजधानी समेत दर्जनों ट्रेनें लेट... ठंड में यात्री बेहाल

पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रहे घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है. कोहरे ने रेल यातायात पर लगाम लगा दी है. अपने सही समय से चलने के लिए मशहूर और देश की शान समझी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. एक तरफ जहां कोहरे की वजह से ट्रेनों की देरी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस कड़ाके की ठंड में ट्रेनों का इंतजार करना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है.

नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे की देरी से पहुंची है. दरअसल, घने कोहरे के कारण कोहरा दिल्ली की तरफ से आने वाली तमाम ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर लगाम लगा दी है.

कई घंटे ट्रेनें लेट

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली पटना राजधानी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 3 से 7 घंटे की देरी से चल रही हैं. राजधानी एक्सप्रेस के साथ-साथ दिल्ली की तरफ से आने वाली मगध एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल सहित दर्जनों ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं.

ऐसे में एक तरफ जहां ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अपने गंतव्य तक सही समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस भीषण सर्दी में रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के इंतजार में रेल यात्रियों का हाल बेहाल हो रहा है.

ट्रेन 8 घंटे लेट

नई दिल्ली से पारसनाथ जा रहे यात्री ने बताया, हम राजधानी एक्सप्रेस से सफर कर रहे हैं और दिल्ली में इस ट्रेन का खुलने का समय 4:50 था, लेकिन वहीं से यह ट्रेन रात 8:00 बजे खुली और यहां आते-आते तकरीबन 8 घंटे लेट हो चुकी है. इस ट्रेन को सुबह 5:00 बजे पारस पहुंचना था लेकिन अब यह ट्रेन दोपहर 1:00 बजे के आसपास पहुंचेगी. यात्री बताता है कि हमारे सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए हैं. हमारी धर्मशाला और बसों आदि की बुकिंग थी, वह सब कुछ बिगड़ गया.

ट्रेन से यात्रा कर रही दूसरी यात्री बताती है कि हमारी ट्रेन 7 घंटे से ज्यादा लेट है. सर्दी और कोहरे की वजह से काफी दिक्कत हो रही है. ट्रेन काफी धीमी चल रही है और सभी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ठंड में यात्री परेशान

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का इंतजार कर रही एक यात्री बताती है कि हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट है और हमें पूरी जाना है. हमारे साथ बुजुर्ग माता-पिता हैं और इस ठंड में काफी दिक्कत हो रही है. झारखंड एक्सप्रेस का इंतजार कर रही यात्री ने कहा कि इस भीषण ठंड में ट्रेन का इंतजार करना काफी मुश्किल हो रहा है. हमारी ट्रेन काफी लेट हो गई है जिसकी वजह से हमें काफी दिक्कत हो रही है.

