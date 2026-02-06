सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी की थाने दर्ज कराई शिकायत... हेड कांस्टेबल अकेले मिलने बुलाने लगा

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पुलिस विभाग को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी युवक पर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. युवती का कहना है कि जब उत्पीड़न की सारी हदें पार हो गईं तो उसने कोतवाली नगर में युवक के खिलाफ शिकायत दी.

और पढ़ें

लेकिन युवती का आरोप है कि शिकायत के बाद जांच के नाम पर कोतवाली नगर में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने भी उसका नैतिक उत्पीड़न शुरू कर दिया. युवती के मुताबिक हेड कांस्टेबल सोशल मीडिया अकाउंट पर चैट करने लगा और उसे अकेले में बुलाने की कोशिश की गई. इससे वह और ज्यादा परेशान हो गई.

हेड कांस्टेबल पर नैतिक उत्पीड़न का आरोप

युवती ने मामले की शिकायत उच्च पुलिस अधिकारियों से की. शिकायत सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी पड़ोसी युवक और हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर शंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर तत्काल छानबीन की गई. हेड कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी पड़ोसी के साथ हेड कांस्टेबल भी नामजद किया गया है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

युवती सवाल उठा रही है कि अगर न्याय के लिए थाने जाएं और वहां भी इस तरह का उत्पीड़न हो तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा. पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई और जांच जारी है.

---- समाप्त ----