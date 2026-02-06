scorecardresearch
 
सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी की थाने दर्ज कराई शिकायत... हेड कांस्टेबल अकेले मिलने बुलाने लगा

बुलंदशहर में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. शिकायत के बाद युवती ने कोतवाली नगर में तैनात हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी पर नैतिक उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर संपर्क करने का आरोप लगाया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है.

युवती ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई (Photo: Screengrab)
युवती ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पुलिस विभाग को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर युवती ने पड़ोसी युवक पर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. युवती का कहना है कि जब उत्पीड़न की सारी हदें पार हो गईं तो उसने कोतवाली नगर में युवक के खिलाफ शिकायत दी.

लेकिन युवती का आरोप है कि शिकायत के बाद जांच के नाम पर कोतवाली नगर में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने भी उसका नैतिक उत्पीड़न शुरू कर दिया. युवती के मुताबिक हेड कांस्टेबल सोशल मीडिया अकाउंट पर चैट करने लगा और उसे अकेले में बुलाने की कोशिश की गई. इससे वह और ज्यादा परेशान हो गई.

हेड कांस्टेबल पर नैतिक उत्पीड़न का आरोप

युवती ने मामले की शिकायत उच्च पुलिस अधिकारियों से की. शिकायत सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी पड़ोसी युवक और हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित भी कर दिया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर शंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर तत्काल छानबीन की गई. हेड कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आरोपी पड़ोसी के साथ हेड कांस्टेबल भी नामजद किया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

युवती सवाल उठा रही है कि अगर न्याय के लिए थाने जाएं और वहां भी इस तरह का उत्पीड़न हो तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा. पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक कार्रवाई और जांच जारी है.

---- समाप्त ----
