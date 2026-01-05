scorecardresearch
 
बुलंदशहर: सूफियान के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़, शहर में गम और गुस्से का माहौल; पूर्व MLA के भतीजे की हत्या में BJP नेता समेत 8 पर FIR

बुलंदशहर में बाग खरीदने की प्रतिद्वंद्विता में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे सूफियान की हत्या कर दी गई. नीमखेड़ा गांव में बाग देखने गए दो भाइयों पर हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया. इस मामले में भाजपा नेता समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

बुलंदशहर में सूफियान की हत्या के बाद तनाव (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 24 बीघे का बाग खरीदने को लेकर हुए विवाद में बसपा के पूर्व मरहूम विधायक हाजी अलीम के भतीजे सूफियान की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. यह वारदात 4 जनवरी की रात लगभग 8:00 बजे कोतवाली देहात के नीमखेड़ा गांव के पास हुई. 5 जनवरी की शाम को उन्हें सुपुर्द ए खाक किया गया. इस दौरान भारी पुलिस की मौजूदगी रही.

दरअसल, सूफियान अपने भाई अकरम और वकील कादिर के साथ डॉ. मुमताज का बाग देखने गया था. वहां पहले से मौजूद नशे में धुत व्यक्तियों ने बाग खरीदने को लेकर विवाद शुरू कर दिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में अकरम घायल हो गया, जबकि सूफियान की अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने भाजपा मंडल मंत्री पिंटू चौधरी और उनके भाइयों समेत आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है.

बाग के फ्रंट को नापने के दौरान हुआ विवाद

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के अनुसार, इस बाग को खरीदने के लिए कई पक्ष दावेदारी कर रहे थे. मौके पर मौजूद हमलावरों ने अकरम की पिस्टल छीन ली और उनकी कार में तोड़फोड़ की. चीख-पुकार सुनकर जब ग्रामीण इकट्ठा हुए, तो हमलावर वहां से फरार हो गए. अकरम का इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

भाजपा नेता समेत 8 पर FIR, कई हिरासत में

अकरम के भाई की तहरीर पर पुलिस ने भाजपा मंडल मंत्री पिंटू चौधरी, उनके दो भाइयों और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने रात में ही दबिश देकर कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है. एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला बाग खरीदने की प्रतिद्वंद्विता से जुड़ा लग रहा है. 

शहर भर में फ़ोर्स तैनात

भारी सुरक्षा के बीच सुपुर्द-ए-खाक हुआ सूफियान

सोमवार, 5 जनवरी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सूफियान का शव सुपुर्द-ए-खाक किया गया. जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी, जिसे देखते हुए एसपी देहात और कई थानों की फोर्स तैनात रही. डीएम कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान में शव को दफनाने के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. पूर्व विधायक और रालोद नेता हाजी यूनुस के भतीजे की मौत से शहर में गम और गुस्से का माहौल है.

