scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुलंदशहर: तेज रफ्तार क्रेटा डिवाइडर पार कर ट्रक में घुसी, BJP नेता के बेटे, डॉक्टर और PSO की मौत

बुलंदशहर में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. मेरठ-बुलंदशहर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर लांघते हुए सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई, जिसमें भाजपा नेता के इकलौते बेटे समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Advertisement
X
ट्रक से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त कार (Photo- Screengrab)
ट्रक से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त कार (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में चिढ़ावक गांव के पास नेशनल हाईवे-334 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय त्यागी के इकलौते बेटे अंकित त्यागी, उनके निजी सुरक्षाकर्मी (PSO) महेश कुमार और दोस्त डॉक्टर आशुतोष पुनिया की इस दुर्घटना में जान चली गई. 

अंकित त्यागी भाजपा एमएलसी अश्वनी त्यागी के भतीजे भी थे. ये लोग बुलंदशहर में जमीन देखने आए थे और वापस मेरठ लौट रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी ओर ट्रक में जा घुसी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

डिवाइडर लांघकर ट्रक से भिड़ी कार

सम्बंधित ख़बरें

बुलंदशहर में पूर्व MLA के भतीजे की हत्या
Tension prevails in Bulandshahr after murder of Sufiyan (Photo - ITG)
बुलंदशहर: सूफियान के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़, शहर में गम और गुस्से का माहौल
Bulandshahr police encounter gangrape accused (Photo - Screengrab)
बुलंदशहर में दरिंदगी: मासूम से गैंगरेप के बाद हत्या, एनकाउंटर में लंगड़े हुए दोनों हैवान
बात किया चने
घने कोहरे के चपेट में UP का बुलंदशहर, शहर की थमी रफ्तार
Bulandshahr POCSO court verdict
बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस: 9 साल बाद मिला इंसाफ, 5 दोषियों को उम्रकैद, 9 लाख जुर्माना

हादसा इतना भयानक था कि क्रेटा कार के परखच्चे उड़ गए. पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण वह अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उसे पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से सीधी जा भिड़ी. टक्कर के बाद हुई जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी. एसएसपी और एएसपी सिटी समेत तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करवाया.

Advertisement

तीन घरों के बुझ गए चिराग

इस हादसे में जान गंवाने वाले अंकित त्यागी की उम्र 37 वर्ष थी. उनके साथ मौजूद उनके पीएसओ महेश कुमार (55 वर्ष) बुलंदशहर के जसनावली खुर्द के निवासी थे. तीसरे मृतक आशुतोष पुनिया (35 वर्ष) मेरठ के निवासी थे और सरधना के द्रोण अस्पताल में बतौर चिकित्सक कार्यरत थे. पुलिस ने तीनों के शवों को बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस का बयान 

एएसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि यह दुर्घटना खुशहालपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई. तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी थी, जिससे तीनों सवारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है और शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement