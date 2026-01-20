बुलंदशहर: तेज रफ्तार क्रेटा डिवाइडर पार कर ट्रक में घुसी, BJP नेता के बेटे, डॉक्टर और PSO की मौत

Uttar Pradesh News: बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में चिढ़ावक गांव के पास नेशनल हाईवे-334 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय त्यागी के इकलौते बेटे अंकित त्यागी, उनके निजी सुरक्षाकर्मी (PSO) महेश कुमार और दोस्त डॉक्टर आशुतोष पुनिया की इस दुर्घटना में जान चली गई.

अंकित त्यागी भाजपा एमएलसी अश्वनी त्यागी के भतीजे भी थे. ये लोग बुलंदशहर में जमीन देखने आए थे और वापस मेरठ लौट रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी ओर ट्रक में जा घुसी. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

डिवाइडर लांघकर ट्रक से भिड़ी कार

हादसा इतना भयानक था कि क्रेटा कार के परखच्चे उड़ गए. पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण वह अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उसे पार करते हुए सामने से आ रहे ट्रक से सीधी जा भिड़ी. टक्कर के बाद हुई जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी. एसएसपी और एएसपी सिटी समेत तमाम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू करवाया.

तीन घरों के बुझ गए चिराग

इस हादसे में जान गंवाने वाले अंकित त्यागी की उम्र 37 वर्ष थी. उनके साथ मौजूद उनके पीएसओ महेश कुमार (55 वर्ष) बुलंदशहर के जसनावली खुर्द के निवासी थे. तीसरे मृतक आशुतोष पुनिया (35 वर्ष) मेरठ के निवासी थे और सरधना के द्रोण अस्पताल में बतौर चिकित्सक कार्यरत थे. पुलिस ने तीनों के शवों को बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

पुलिस का बयान

एएसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि यह दुर्घटना खुशहालपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई. तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी थी, जिससे तीनों सवारों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है और शवों को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. क्षतिग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया है.

