UP: बाइक में हवा भरने से किया मना तो कांस्टेबल ने 7 साल के मासूम को थप्पड़ मारकर किया बेहोश, फिर...

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र के ग्राम बांस बरौलिया में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पुलिस कांस्टेबल पर 7 साल के मासूम बच्चे आयुष को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है, जिससे बच्चा बेहोश हो गया. आयुष के पिता का नाम राजकमल बताया गया है.

घटना उस समय हुई जब आयुष अपने पिता की टायर पंक्चर की दुकान पर बैठा हुआ था. इसी दौरान पुलिस कांस्टेबल विकास यादव वहां पहुंचा और अपनी बाइक में हवा भरने के लिए कहा. बच्चे के मना करने पर कांस्टेबल गुस्से में आ गया और उसने बच्चे के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया. थप्पड़ लगते ही बच्चा जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया.

कांस्टेबल की पिटाई मासूम हुआ बेहोश

घटना की जानकारी मिलते ही गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताने लगे. लोगों ने शोर-शराबा किया और आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. स्थिति बिगड़ते देख बच्चे के पिता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई.

इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चा बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहा है और आसपास मौजूद लोग गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हृदेश कठेरिया ने बताया कि बिल्सी थाना क्षेत्र के ग्राम बांस बरौलिया से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मामले की जांच की गई है. आरोप है कि कांस्टेबल ने नाबालिग बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे बच्चा गिर गया और मौके पर आक्रोश फैल गया. इस मामले में कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है. जांच सीओ बिल्सी को सौंपी गई है. पुलिस के अनुसार बच्चा अब स्वस्थ है और अपने घर पर है.

