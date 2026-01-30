scorecardresearch
 
‘डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी टकरा रहे', आपस में भिड़े BJP के मंत्री और विधायक, अखिलेश ने कसा तंज

उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत फिर सामने आए हैं. चरखारी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच टकराव हुआ. इसी बीच गोसाईगंज और अयोध्या से जुड़े पुराने विवादों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने इसे भाजपा की अंदरूनी लड़ाई बताया है.

महोबा में भिड़े मंत्री स्वतंत्र देव और विधायक बृजभूषण (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है. जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम के दौरान चरखारी से भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने उनका रास्ता रोक दिया. यह विवाद उस समय हुआ, जब मंत्री युवा उद्घोष कार्यक्रम से लौट रहे थे. विधायक करीब 100 ग्राम प्रधानों और समर्थकों के साथ मंत्री से मिलने पहुंचे थे. इस घटना पर सपा नेता अखिलेश यादव ने तंज कसा है. 

जानकारी के मुताबिक विधायक और प्रधानों का कहना था कि चरखारी विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत काम ठीक से नहीं हो रहा है. कई गांवों में घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है. इन्हीं मुद्दों को लेकर विधायक मंत्री से बात करना चाहते थे.

गोसाईगंज और अयोध्या की घटनाओं से जोड़कर देखी जा रही सियासत

मुलाकात के दौरान माहौल उस वक्त बिगड़ गया, जब विधायक समर्थकों और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. कुछ ही देर में बात झड़प तक पहुंच गई. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधायक ब्रजभूषण राजपूत को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे. वहां सभी ग्राम प्रधानों के साथ इस पूरे मामले को लेकर बैठक शुरू हुई, जिसमें पानी और सड़कों की समस्या पर चर्चा की जा रही है.

इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसा. उन्होंने लिखा कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं. मंत्री और विधायक जनता या विकास का काम नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं. उन्होंने इसे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बताते हुए कहा कि यह केवल एक नमूना है और हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है.

अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी कलह पर कसा तंज

बीजेपी के भीतर बढ़ते विवादों की चर्चा पहले भी होती रही है. हाल ही में गोसाईगंज में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और नेता सच्चिदानंद पांडेय के बीच शांति भोज कार्यक्रम के दौरान धक्का मुक्की हुई थी. उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पार्टी की काफी किरकिरी हुई. 

अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी कलह पर कसा तंज

इसी तरह अयोध्या से जुड़ा मामला भी भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर चुका है. वहां स्थानीय स्तर पर नेताओं और प्रशासन के बीच तालमेल को लेकर सवाल उठे थे और संगठन के भीतर असंतोष की बात सामने आई थी. इन घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर समन्वय की कमी लगातार उजागर हो रही है. चरखारी का ताजा विवाद, गोसाईगंज की झड़प और अयोध्या से जुड़े पुराने मामलों ने बीजेपी की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल चरखारी मामले में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

कांग्रेस ने भी बीजेपी पर कसा तंज 

कांग्रसे ने X पर लिखा कि यूपी में सामने आया यह घटनाक्रम भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है. एक भाजपा विधायक ने ही अपनी सरकार के मंत्री को घेरते हुए कहा कि जल जीवन मिशन योजना का लाभ जमीन पर नजर नहीं आ रहा है. सड़कों की खुदाई, पाइपलाइन में लीकेज और अधूरे काम वर्षों से लोगों की परेशानी बने हुए हैं. विधायक के आरोपों से साफ है कि कागजों में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हकीकत में विकास नहीं दिख रहा है.

