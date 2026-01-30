डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के सामने लड़ पड़े BJP नेता, वीडियो वायरल

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं के बीच हुई झड़प ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया. मामला गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू की माता के निधन के बाद आयोजित शांति भोज कार्यक्रम का है. कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने पहुंचे डिप्टी सीएम के सामने ही भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह और नेता सच्चिदानंद पांडेय आपस में भिड़ गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच पहले किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई. बहस कुछ ही पलों में बढ़ती चली गई और देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई. सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं का इस तरह आपस में उलझना सभी के लिए हैरान करने वाला था.

शांति भोज कार्यक्रम में धक्का मुक्की

विवाद के दौरान मंच और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के सामने मर्यादाएं पूरी तरह टूटती नजर आईं. हालात इतने बिगड़ गए कि उपमुख्यमंत्री के अंगरक्षकों को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा. अंगरक्षकों ने दोनों नेताओं को अलग कर स्थिति को संभाला.

बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान दोनों नेता एक दूसरे को धक्का देते हुए स्कूली बच्चों की तरह उलझते नजर आए. इस पूरी घटना को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

बता दें, सच्चिदानंद पांडेय पूर्व में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं. डिप्टी सीएम की मौजूदगी में इस तरह की घटना से न सिर्फ शांति भोज कार्यक्रम की गरिमा प्रभावित हुई, बल्कि पार्टी की छवि पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है. वायरल वीडियो ने मामले को और ज्यादा तूल दे दिया है और भाजपा के भीतर अनुशासन को लेकर सवाल उठने लगे हैं.



