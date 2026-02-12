scorecardresearch
 
4 दिन बाद गिरफ्तारी, चंद घंटे में बेल... कैसे जेल जाने से बचा अरबपति बिजनेसमैन का बेटा शिवम मिश्रा?

कानपुर पुलिस ने 90 घंटे की फरारी के बाद लैंबॉर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. पुलिस कमिश्नर ने सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की पुष्टि की, लेकिन बचाव पक्ष की दलीलों के बीच कोर्ट ने शिवम को कुछ ही घंटों में जमानत दे दी.

शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दी (Photo- ITG)

कानपुर के अरबपति तंबाकू कारोबारी के.के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गई. शहर के VIP रोड पर हुए लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट के सिलसिले में शिवम को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, हादसे के चार दिन बाद हुई इस गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया. सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद रहा. आरोपी के साथ वकीलों की पूरी फौज थी. 

आपको बता दें कि पुलिस ने शिवम मिश्रा को सुबह करीब 10 बजे एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया और 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी मांगी. मगर कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया. आरोपी के वकील ने कहा कि पुलिस को शिवम की कस्टडी नहीं मिली, बजाय इसके कोर्ट ने 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर उसे जमानत दे दी.
  
गिरफ्तारी के वक्त शिवम मिश्रा ने फेस कवर नहीं किया था. वह थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रहा था. उसे सहारे की जरूरत पड़ रही थी. वहीं, बेल मिलने के बाद कोर्ट से बाहर आते टाइम उसने मास्क पहन रखा था. दर्जनों वकील उसे घेरे हुए थे. सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद शिवम को एम्बुलेंस से ले जाया गया. 

काफी मशक्क्त के बाद शिवम मिश्रा को कोर्ट के बाहर लाया गया. मीडियाकर्मियों ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वकीलों ने किसी को उसके पास नहीं आने दिया. शिवम ने भी सवालों को अनसुना कर दिया. 

गौरतलब है कि कोर्ट ने जमानत देते हुए आरोपी को पुलिस जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. उसे पुलिस की पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए. विवेचक दो बार नोटिस दिए जाने का सबूत भी पेश नहीं कर पाए. इन सबके चलते कोर्ट ने शिवम को 20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.

घटना के मेन पॉइंट्स- 

लैंबॉर्गिनी से टक्कर: रविवार को कानपुर के वीआईपी रोड पर बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की तेज रफ्तार लैंबॉर्गिनी ने ई-रिक्शा और राहगीरों को कुचल दिया.

वीडियो साक्ष्य: वायरल वीडियो में बाउंसर कार की नंबर प्लेट हटाते दिखे और शिवम खुद ड्राइविंग सीट पर नजर आया.

बचाव पक्ष का दांव: परिवार ने मोहन नामक ड्राइवर को पेश किया, जिसने दावा किया कि शिवम की तबीयत बिगड़ने से संतुलन बिगड़ा. पुलिस ने इसे 'फर्जी' कहानी करार दिया.

पुलिस एक्शन: लापरवाही पर ग्वालटोली इंस्पेक्टर लाइन हाजिर हुए. 90 घंटे की फरारी के बाद शिवम को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया.

