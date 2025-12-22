फांसी पर झूली गांव की सरपंच, पति के अफेयर से थी परेशान, रिश्ता बचाने को की थी मिन्नतें

उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी अपने ही पति के लव अफेयर से अंदर ही अंदर टूटती चली गई. बार-बार समझाने, मिन्नतें करने और रिश्ते को बचाने की हर कोशिश के बावजूद पति अपने कथित प्रेम संबंध को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ. पति के इसी व्यवहार ने पत्नी को इस कदर मानसिक रूप से तोड़ दिया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया. मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला वर्तमान में अपने ही गांव कि सरपंच थी.
पति को बार- बार समझाया लेकिन...
मामला बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र का है. पीड़िता लंबे समय से पति के रवैये से परेशान थी. बताया गया कि पति के लव अफेयर की वजह से घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था. पत्नी ने कई बार पति को समझाया, लेकिन हर बार उसे नजरअंदाज कर दिया गया. अंततः मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर महिला ने अपनी जान दे दी.
इस मामले में पीड़िता के परिजनों ने न्याय के लिए आवाज उठाई. माननीय न्यायालय के आदेश के बाद दिनांक 27 नवंबर को वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा में मुकदमा दर्ज किया गया. तहरीर में आरोप लगाया गया कि अभियुक्त इशरत अली पुत्र दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम मेवानावादा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने अन्य नामजद लोगों के साथ मिलकर पीड़िता को प्रताड़ित किया और इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.
पति की भूमिका संदिग्ध
पुलिस ने अपनी जांच के दौरान गवाहों के बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अन्य नामजद व्यक्तियों की संलिप्तता सही नहीं पाई गई, जबकि पति की भूमिका संदिग्ध और गंभीर सामने आई. इसके बाद मुकदमे में आवश्यक धाराओं में संशोधन करते हुए धारा 108 बीएनएस को जोड़ा गया है.
थाना स्योहारा पुलिस ने दिनांक 21 दिसंबर को मु0अ0सं0 448/25 , धारा 25 और 108 बीएनएस में वांछित अभियुक्त इशरत अली को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.