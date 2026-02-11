वर्दी में वायरल हुआ MMS, विभाग में भूचाल और... बिजनौर में हेड कांस्टेबल और महिला सहकर्मी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस विभाग उस समय चर्चा में आ गया, जब थाना रेहड़ में तैनात एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई और मामला जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया.

और पढ़ें

वायरल वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी कथित आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रही है. इस बात को लेकर पुलिस अनुशासन और मर्यादा पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैलने के बाद लोगों में नाराजगी भी देखी गई.

यह भी पढ़ें: एक पत्नी पर दो पतियों का दावा, चौराहे पर दोनों भिड़े… बिजनौर में सामने आई अजीबोगरीब कहानी

एसपी ने लिया तत्काल संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने तुरंत संज्ञान लिया. प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. विभागीय स्तर पर इस कार्रवाई को सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

एसपी ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश भी जारी किए हैं. जांच में यह देखा जाएगा कि वीडियो कब और कहां बनाया गया, किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा.

Advertisement

विभागीय जांच जारी

पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि विभाग में अनुशासन सबसे ऊपर है और इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता और उसके वायरल होने के स्रोत की जांच कर रही है.

यह घटना एक बार फिर पुलिसकर्मियों के आचरण और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े कर रही है. उच्च अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----