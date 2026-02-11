scorecardresearch
 
वर्दी में वायरल हुआ MMS, विभाग में भूचाल और... बिजनौर में हेड कांस्टेबल और महिला सहकर्मी सस्पेंड

बिजनौर के थाना रेहड़ में तैनात हेड कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी अभिषेक झा ने दोनों को सस्पेंड कर दिया. वीडियो में महिला कांस्टेबल वर्दी में नजर आ रही है. मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं. पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता और वायरल होने के स्रोत की जांच कर रही है.

वर्दी में वायरल क्लिप से बवाल.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस विभाग उस समय चर्चा में आ गया, जब थाना रेहड़ में तैनात एक हेड कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल का कथित आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई और मामला जिलेभर में चर्चा का विषय बन गया.

वायरल वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी कथित आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल पुलिस की वर्दी में दिखाई दे रही है. इस बात को लेकर पुलिस अनुशासन और मर्यादा पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैलने के बाद लोगों में नाराजगी भी देखी गई.

एसपी ने लिया तत्काल संज्ञान

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने तुरंत संज्ञान लिया. प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. विभागीय स्तर पर इस कार्रवाई को सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

एसपी ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश भी जारी किए हैं. जांच में यह देखा जाएगा कि वीडियो कब और कहां बनाया गया, किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड हुआ और सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचा.

विभागीय जांच जारी

पुलिस अधीक्षक ने साफ कहा है कि विभाग में अनुशासन सबसे ऊपर है और इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. फिलहाल पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता और उसके वायरल होने के स्रोत की जांच कर रही है.

यह घटना एक बार फिर पुलिसकर्मियों के आचरण और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े कर रही है. उच्च अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

