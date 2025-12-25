scorecardresearch
 
UP: वायुसेना जवान का घर भी असुरक्षित, नई बहू के 40 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी

बिजनौर जिले के थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव नगली जाजू में रात के समय बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. अज्ञात चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और नवविवाहिता के करीब 40 लाख रुपये के आभूषण व 65 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए. पुलिस जांच में जुटी है.

नवविवाहिता के घर लाखों की चोरी (Photo: Screengrab)
बिजनौर जिले में चोरी की घटनाओं ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है. थाना नूरपुर क्षेत्र के गांव नगली जाजू में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

जानकारी के अनुसार गांव नगली जाजू निवासी चौधरी देवेंद्र सिंह के मकान में चोर रात के समय दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए. चोरों ने घर में रखे नवविवाहिता पुत्रवधु के कीमती आभूषणों को निशाना बनाया. चोरी हुए आभूषणों की कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा 65 हजार रुपये नकद और अन्य कीमती सामान भी चोर अपने साथ ले गए.

नवविवाहिता के लाखों के गहने चोरी 

पीड़ित परिवार ने बताया कि देवेंद्र सिंह के पुत्र शगुन भारतीय वायुसेना में तैनात हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा दे रहे हैं. शगुन का विवाह 22 नवंबर को गांव पृथ्वीपुर में हुआ था. इसके बाद 18 दिसंबर को उनकी पत्नी अपने मायके चली गई थी और अपने सभी आभूषण ससुराल में ही छोड़ गई थी. इसी दौरान सुनसान पड़े मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एएसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार, सीओ देशदीपक सिंह और थाना प्रभारी पुलिस बल व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की. पुलिस ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की आशंका से इनकार किया है और इसे दीवार फांदकर की गई चोरी बताया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, जबकि गांव नगली जाजू में लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं.
 

