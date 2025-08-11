scorecardresearch
 

बिजनौर में मां ने काटा बेटे का गला, चारपाई पर खून से लथपथ मिली लाश, खुद बताई हत्या की वजह

32 वर्षीय अशोक की खून से लथपथ लाश उसके घर के अंदर मिली थी. शुरुआत में उसकी मां मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि कोई बाहरी व्यक्ति दीवार कूदकर आया और अशोक की हत्या कर भाग गया. हालांकि, गहन जांच के बाद पुलिस ने मुन्नी देवी से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया और अपना गुनाह कबूल कर लिया.

बिजनौर पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी मां (photo- screengrab)
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक मां ने अपने बेटे की गंदी हरकतों से तंग आकर उसकी हत्या कर दी. 8 अगस्त को एक गांव में 32 वर्षीय अशोक की खून से लथपथ लाश उसके घर के अंदर मिली थी. शुरुआत में उसकी मां मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि कोई बाहरी व्यक्ति दीवार कूदकर आया और अशोक की हत्या कर भाग गया. हालांकि, गहन जांच के बाद पुलिस ने मुन्नी देवी से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया और अपना गुनाह कबूल कर लिया.

नशे की लत और अनैतिक कृत्य की वजह से हत्या

पुलिस पूछताछ में मुन्नी देवी ने बताया कि उनका बेटा अशोक अविवाहित था और बहुत ज्यादा नशा करता था. नशे की हालत में वह अक्सर अपनी मां के साथ मारपीट करता था. मां ने बताया कि कुछ दिन पहले अशोक ने नशे की हालत में उनके साथ अनैतिक कृत्य किया था, जिसकी वजह से वह काफी मानसिक पीड़ा में थीं.

रात में सोते समय दराती से की हत्या

एसपी सिटी संजीव वाजपेई के अनुसार, 7 अगस्त की रात करीब 11 बजे अशोक नशे की हालत में घर लौटा और उसने दोबारा अपनी मां के साथ अनैतिक कार्य करने की कोशिश की. इससे परेशान होकर, जब अशोक सो गया, तो मुन्नी देवी ने रात लगभग 12:30 बजे घर में रखी दराती से उसकी गर्दन पर कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मां बन गई बेटे की 'कातिल'

पुलिस को बेटे की ऐसी हरकत सुनकर झटका लगा, लेकिन कानून की नजरों में मां मुन्नी देवी अपने बेटे की हत्या की गुनहगार थी. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि एक मां को अपने ही बेटे का कातिल बनना पड़ा.

---- समाप्त ----
