UP: एक महिला के लिए भिड़े दो पति, लात-घूंसों से एक दूसरे को पीटा

यूपी में बिजनौर शहर के नगर पालिका चौक के पास का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दो युवक एक दूसरे से मारपीट करते हुए और बेल्ट से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो शनिवार शाम का है. बताया जा रहा है कि एक महिला एक युवक के साथ मोटरसाइकिल पर आई थी. तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के साथ आए महिला के पति ने उसे पहचान लिया. जिसके बाद उसने महिला के साथ घूम रहे युवक से पूछताछ की और घूमने को लेकर नाराजगी जताई.

और पढ़ें

इस बात पर दोनों में गाली-गलौज शुरू हो गई. हालांकि, महिला का कहना था कि वह जिस युवक के साथ घूम रही है वह भी उसका पति है. इसी विरोध के चलते गाली-गलौज के बाद दोनों युवकों में मारपीट शुरू हो गई. जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लात-घूंसे बरसाए. इस दौरान साथ मौजूद युवक ने भी महिला और उसके साथ घूम रहे युवक की पिटाई की.

यह भी पढ़ें: बिजनौर में फिल्मी चेज: CBI ने 2.5 किलोमीटर तक दौड़ाया, कार का टायर किया पंचर और दबोच लिए घूसखोर बैंक अफसर!

इस मारपीट के दौरान सड़क पर भीड़ भी लग गई. इसी बीच किसी ने मारपीट का यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मारपीट देख मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई. जिसके बाद भीड़ ने काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया. तब जाकर सभी घर गए.

Advertisement

वहीं पूरे मामले में मारपीट करने वाले युवकों और महिला का बयान नहीं आया है. न ही मारपीट को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस में सूचना दी गई है.

---- समाप्त ----