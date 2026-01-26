scorecardresearch
 
UP: पत्नी से लड़ाई के बाद ससुराल पहुंच गया युवक, दे दी जान

यूपी के बिजनौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक का शव गन्ने के खेत में जामुन के पेड़ से लटका मिला. पेड़ से शव लटका देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया.

युवक ने की आत्महत्या. (Photo: Representational )
युवक ने की आत्महत्या. (Photo: Representational )

बिजनौर जनपद के स्योहारा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां एक 38 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में जामुन के पेड़ से रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई.

गन्ने के खेत में जामुन के पेड़ से लटका मिला शव

मृतक की पहचान ग्राम सदाफल निवासी विपिन कुमार पुत्र गोपाल सिंह के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार विपिन कुमार कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से विवाद के बाद मोबाइल फोन तोड़कर ससुराल आ गया था. बताया जा रहा है कि वह यहीं रहकर मजदूरी का कार्य किया करता था.

यह भी पढ़ें: मोहब्बत का दर्दनाक अंत! इंस्टाग्राम पर प्यार, भागकर शादी और फिर ईंट से कुचलकर ले ली पत्नी की जान

मिली जानकारी के अनुसार विपिन कुमार पिछले तीन-चार दिनों से लापता था. जब वह घर वापस नहीं लौटा तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की. खोजबीन के दौरान ग्राम अमीरपुर स्थित एक गन्ने के खेत में जामुन के पेड़ पर उसका शव रस्सी से लटका मिला.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर जांच शुरू की. प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

मृतक के परिवार में उसकी मां और तीन भाई हैं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
