scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुबह जिसका किया एनकाउंटर, शाम को वो हुआ फरार! भदोही में 25 हजार के इनामी ने पैर में गोली लगने के बावजूद कैसे दिया पुलिस को चकमा?

भदोही में एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने से घायल 25 हजार का इनामी बदमाश शिवम भारती पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. कोर्ट में पेशी के बाद वह पुलिस को चकमा देकर रफूचक्कर हो गया. इस लापरवाही से महकमे में हड़कंप मच गया.

Advertisement
X
देर रात तक बदमाश को तलाशती रही भदोही पुलिस (Photo: ITG)
देर रात तक बदमाश को तलाशती रही भदोही पुलिस (Photo: ITG)

यूपी के भदोही में हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां एनकाउंटर में घायल बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. जिस बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया था, उसके चंद घंटे बाद रफूचक्कर होने से महकमे में हड़कंप मच गया. 

आपको बता दें कि घटना बीते सोमवार की है. पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया 25 हजार का इनामी बदमाश शिवम भारती न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. पुलिस को आशंका थी कि आरोपी न्यायालय परिसर में ही कहीं छिपा है. ऐसे में उसकी तलाश में तलाशी अभियान चलाया गया. आखिरकार कड़ी मशक्क्त के बाद उसे देर रात पकड़ लिया गया. 

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश को न्यायालय में पेश किया गया था. पेशी के बाद उसे वापस वाहन के पास लाया गया था. इसी दौरान वह मौका देखकर वहां से गायब हो गया. तत्काल पूरे परिसर में घेराबंदी की गई.

सम्बंधित ख़बरें

अपर्णा यादव (File Photo: ITG)
'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम...' विराट हिंदू सम्मेलन में बोलीं अपर्णा यादव
सिद्दीकी ने स्वेच्छा से दान की जमीन.(File Photo: ITG)
मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए दान की पुश्तैनी जमीन, आपसी भाईचारे की मिसाल कायम
5 लाख छिनैती मामले में दारोगा गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
UP: 7 KG चांदी बेचने का झांसा देकर 5 लाख की छिनैती, दारोगा ही निकला मास्टमाइंड
भदोही में कार से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या
बुजुर्ग को कार से रौंदकर मार डाला (Photo: Screengrab)
UP: बुजुर्ग ने की घोटाले की शिकायत तो गुस्साए ग्राम प्रधान ने कार से कुचलकर ले ली जान

गौरतलब हो कि मोबाइल लूट और चाकू बाजी की घटनाओं में आरोपी 25 हजार के इनामी बदमाश को औराई थाना पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. दावा है कि बदमाश ने पहले पुलिस पर फायरिंग की इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल शिवम भारती को गिरफ्तार किया गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत सामान्य होने पर उसे न्यायालय में पेशी पर लाया गया था. मगर शिवम वहां से वह फरार हो गया.

Advertisement

पुलिस ने किया बरामद 

फिलहाल, पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश को पकड़ लिया गया है. पुलिस का दावा है कि न्यायालय के पास भागने के दौरान एक गड्ढे में गिरकर बदमाश घायल हो गया था. एसपी ने बताया मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. निलंबित पुलिसकर्मियों में दो दारोगा, एक कांस्टेबल शामिल हैं. घायलावस्था में पकड़े गए बदमाश को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement