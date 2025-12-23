सुबह जिसका किया एनकाउंटर, शाम को वो हुआ फरार! भदोही में 25 हजार के इनामी ने पैर में गोली लगने के बावजूद कैसे दिया पुलिस को चकमा?

यूपी के भदोही में हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां एनकाउंटर में घायल बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हो गया. जिस बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर अरेस्ट किया था, उसके चंद घंटे बाद रफूचक्कर होने से महकमे में हड़कंप मच गया.

आपको बता दें कि घटना बीते सोमवार की है. पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया 25 हजार का इनामी बदमाश शिवम भारती न्यायालय में पेशी के बाद पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया. पुलिस को आशंका थी कि आरोपी न्यायालय परिसर में ही कहीं छिपा है. ऐसे में उसकी तलाश में तलाशी अभियान चलाया गया. आखिरकार कड़ी मशक्क्त के बाद उसे देर रात पकड़ लिया गया.

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश को न्यायालय में पेश किया गया था. पेशी के बाद उसे वापस वाहन के पास लाया गया था. इसी दौरान वह मौका देखकर वहां से गायब हो गया. तत्काल पूरे परिसर में घेराबंदी की गई.

गौरतलब हो कि मोबाइल लूट और चाकू बाजी की घटनाओं में आरोपी 25 हजार के इनामी बदमाश को औराई थाना पुलिस और एसओजी टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था. दावा है कि बदमाश ने पहले पुलिस पर फायरिंग की इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल शिवम भारती को गिरफ्तार किया गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत सामान्य होने पर उसे न्यायालय में पेशी पर लाया गया था. मगर शिवम वहां से वह फरार हो गया.

पुलिस ने किया बरामद

फिलहाल, पुलिस अभिरक्षा से फरार बदमाश को पकड़ लिया गया है. पुलिस का दावा है कि न्यायालय के पास भागने के दौरान एक गड्ढे में गिरकर बदमाश घायल हो गया था. एसपी ने बताया मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. निलंबित पुलिसकर्मियों में दो दारोगा, एक कांस्टेबल शामिल हैं. घायलावस्था में पकड़े गए बदमाश को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया.

