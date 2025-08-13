scorecardresearch
 

बिजनौर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: प्रेमिका की निजी फोटो को लेकर हुई थी हत्या, मृतक का दोस्त निकला कातिल

बिजनौर के अफजलगढ़ थाना पुलिस ने 22 वर्षीय विश्वास हत्याकांड का खुलासा कर उसके दोस्त को गिरफ्तार किया. आरोपी ने प्रेमिका के निजी फोटो से ब्लैकमेल होने पर हत्या की योजना बनाई. नींद की गोलियां खिलाने के बाद जंगल में चाकू से वार कर हत्या की और शव नहर किनारे फेंक दिया.

हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Photo: Screengrab)
बिजनौर के अफजलगढ़ थाना पुलिस ने महज तीन दिनों में 22 वर्षीय विश्वास हत्याकांड का पर्दाफाश कर उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, खून से सनी कमीज, स्कॉर्पियो गाड़ी और मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया.

10 अगस्त 2025 को थाना क्षेत्र के सुआवाला-बादीगढ़ मार्ग पर महसनपुर चौराहे के पास नहर से विश्वास पुत्र राजाराम निवासी ग्राम चक का शव बरामद हुआ था. पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हुई.

22 वर्षीय युवक की हत्या का खुलासा

जांच के दौरान 13 अगस्त को पुलिस ने ग्राम महसनपुर-शाहपुर जमाल मार्ग पर संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक भागने लगा. पीछा कर आरोपी प्रशान्त पुत्र चतरू निवासी ग्राम चक को पकड़ा गया. गाड़ी में खून के निशान मिले. पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की.

पुलिस के अनुसार विश्वास और प्रशान्त दोस्त थे, लेकिन कुछ समय पहले विश्वास ने प्रशान्त का मोबाइल लेकर उसकी प्रेमिका के निजी फोटो सेव कर लिए थे. इन्हीं फोटो के आधार पर वह ब्लैकमेल करता और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था. इससे नाराज होकर प्रशान्त ने हत्या की योजना बनाई.

पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार 

9 अगस्त को उसने विश्वास को लड़की से मिलाने के बहाने बुलाया और रसगुल्लों में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दीं. फिर उसे स्कॉर्पियो में घुमाने के बाद जंगल में चाकू से हत्या कर शव नहर किनारे फेंक दिया. आरोपी पर धारा 103(1) बीएनएस व 4/25 आयुध अधिनियम में कार्रवाई हुई.

