UP: बस्ती में तैनात ऑन ड्यूटी दारोगा लापता, खोजने में जुटीं पुलिस की 5 टीमें

यूपी के बस्ती जिले में एक दारोगा के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां परसरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ रहस्यमयी ढंग से 2 दिन पहले लापता हो गए. कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उनकी बाइक सदर कोतवाली के अमहट नदी के घाट पर बनी पुलिस चौकी के पास मिली, जिसके बाद उन की तलाश तेज कर दी गई. नदी में गोताखोरों को उतार कर भी तलाश की गई लेकिन अभी तक उनका का कुछ अता पता नहीं चल सका है. उधर एसआई की पत्नी अपने पति के अचानक लापता होने के बाद से काफी परेशान हैं.

दरअसल परसरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ बीते 5 फरवरी की शाम से ही गायब हैं. उन्होंने आखरी बार पत्नी से बात की. उसके बाद फोन काट दिया. रात में जब पत्नी ने खाना खाने के बाद रूटीन के तहत फोन किया तो फोन बंद मिला. ऐसे में पत्नी को लगा कि काम की वजह से फोन बंद किए होंगे और सो गए होंगे. पत्नी ने जब सुबह फिर फोन किया तो फोन बंद मिला.

वहीं कई बार ट्राई करने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो उनके साथ चलने वाले सिपाही को फोन किया. जिस पर सिपाही ने बताया कि एसआई रात से ही कमरे पर नहीं हैं. जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई. पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया है. उनकी खोजबीन के लिए पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई है.

सर्चिंग के दौरान सदर कोतवाली के अमहट पुलिस चौकी के पास एसआई की बाइक लावारिस मिली. ऐसे में पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं नदी में कूद कर उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली? जिसके बाद नदी में तलाश के लिए नाव और गोताखोरों की टीम लगाई गई. लेकिन नदी में भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

पत्नी ने कही ये बातें

लापता दारोगा की पत्नी ने बताया कि जब फुटेज चेक किया तो लास्ट टाइम पर थाने का हवलदार उनके साथ बाइक पर बैठा था. एसआई की पत्नी ने ये भी आरोप लगाया है कि दुबौलिया थाने पर तैनाती के दौरान उपाध्याय नाम का एक लड़का था, जो पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद मर गया था. उसके चाचा ने हमारे पति को धमकी दी थी को तुम को छोड़ेंगे नहीं.

इस पूरे मामले में एडिशनल सपी श्यामाकांत ने बताया कि एसआई अजय गौड़ के लापता होने की सूचना पर परिवार से संपर्क किया गया. परिवार से आवेदन प्राप्त हुआ. उस के आधार पर मुकदमा लिखा गया है. पुलिस की कई टीम लगाई गई हैं ताकि उनको सकुशल बरामद कर लिया जाए.

