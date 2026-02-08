scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: बस्ती में तैनात ऑन ड्यूटी दारोगा लापता, खोजने में जुटीं पुलिस की 5 टीमें

बस्ती जिले से यूपी पुलिस के दारोगा के गायब होने की खबर सामने आई है. जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल दारोगा की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement
X
लापता एसआई अजय गौड़. (File Photo: Santosh Singh/ITG)
लापता एसआई अजय गौड़. (File Photo: Santosh Singh/ITG)

यूपी के बस्ती जिले में एक दारोगा के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां परसरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ रहस्यमयी ढंग से 2 दिन पहले लापता हो गए. कुछ घंटों बाद जब पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो उनकी बाइक सदर कोतवाली के अमहट नदी के घाट पर बनी पुलिस चौकी के पास मिली, जिसके बाद उन की तलाश तेज कर दी गई. नदी में गोताखोरों को उतार कर भी तलाश की गई लेकिन अभी तक उनका का कुछ अता पता नहीं चल सका है. उधर एसआई की पत्नी अपने पति के अचानक लापता होने के बाद से काफी परेशान हैं.

दरअसल परसरामपुर थाने पर तैनात एसआई अजय गौड़ बीते 5 फरवरी की शाम से ही गायब हैं. उन्होंने आखरी बार पत्नी से बात की. उसके बाद फोन काट दिया. रात में जब पत्नी ने खाना खाने के बाद रूटीन के तहत फोन किया तो फोन बंद मिला. ऐसे में पत्नी को लगा कि काम की वजह से फोन बंद किए होंगे और सो गए होंगे. पत्नी ने जब सुबह फिर फोन किया तो फोन बंद मिला. 

यह भी पढ़ें: सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग, गायब मोबाइल... गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में अब ये राज तलाश रही पुलिस

सम्बंधित ख़बरें

village
स्कूल गईं और रहस्यमय ढंग से 'गायब' हो गईं 3 छात्राएं, लव जिहाद की आशंका
दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपहरण के किसी संगठित गिरोह के सबूत नहीं मिले हैं (Photo: ITG/ Arvind Ojha)
'पिछली सालों की तुलना में कम', दिल्ली में लापता हुए लोगों पर पुलिस का बयान
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (File Photo: ITG)
'काटा जा रहा मुस्लिमों का वोट, ये SIR नहीं...', अखिलेश ने EC- BJP पर बोला हमला
पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट, एक महिला पर लड़की का माइंड वॉश करने का आरोप. (Photo: Screengrab)
पलक, रिंकी, सीमा... नाबालिग को शादीशुदा दिखाया, प्रयागराज IVF रैकेट की पूरी कहानी
Man poured kerosene sets fire on himself after police arrival kanpur
कानपुर में युवक ने पुलिस के पहुंचते ही खुद को लगाई आग

वहीं कई बार ट्राई करने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो उनके साथ चलने वाले सिपाही को फोन किया. जिस पर सिपाही ने बताया कि एसआई रात से ही कमरे पर नहीं हैं. जिसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई. पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया है. उनकी खोजबीन के लिए पुलिस, सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई है.

Advertisement

सर्चिंग के दौरान सदर कोतवाली के अमहट पुलिस चौकी के पास एसआई की बाइक लावारिस मिली. ऐसे में पुलिस आशंका जता रही है कि कहीं नदी में कूद कर उन्होंने आत्महत्या तो नहीं कर ली? जिसके बाद नदी में तलाश के लिए नाव और गोताखोरों की टीम लगाई गई. लेकिन नदी में भी उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.

पत्नी ने कही ये बातें

लापता दारोगा की पत्नी ने बताया कि जब फुटेज चेक किया तो लास्ट टाइम पर थाने का हवलदार उनके साथ बाइक पर बैठा था. एसआई की पत्नी ने ये भी आरोप लगाया है कि दुबौलिया थाने पर तैनाती के दौरान उपाध्याय नाम का एक लड़का था, जो पुलिस कस्टडी से निकलने के बाद मर गया था. उसके चाचा ने हमारे पति को धमकी दी थी को तुम को छोड़ेंगे नहीं.

इस पूरे मामले में एडिशनल सपी श्यामाकांत ने बताया कि एसआई अजय गौड़ के लापता होने की सूचना पर परिवार से संपर्क किया गया. परिवार से आवेदन प्राप्त हुआ. उस के आधार पर मुकदमा लिखा गया है. पुलिस की कई टीम लगाई गई हैं ताकि उनको सकुशल बरामद कर लिया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement