बस्ती में सिपाही ने पत्नी को मार डाला! पेट में घोंपा सब्जी काटने वाला चाकू, 10 दिन पहले हुई थी लव मैरिज

दोनों का 10 दिन पहले ही प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे. बस्ती पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है.

बस्ती जिले में सिपाही ने की पत्नी की हत्या (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक सिपाही ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. यह घटना सदर कोतवाली के जेल गेट पुलिस चौकी के पास एक किराए के मकान में हुई. गामा निषाद नामक सिपाही ने अपनी पत्नी माया गौड़ को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया. 

जानकारी के मुताबिक, दोनों का 10 दिन पहले ही प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे. पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है.

माया गौड़, बस्ती जिले के मुंडवा थाना के पकड़ी चंदा गांव की रहने वाली थी. वह बस्ती कोर्ट में संविदा पर डाटा फीडिंग का काम करती थी. कोर्ट में आते-जाते सिपाही गामा निषाद और माया के बीच प्रेम संबंध हो गए थे. जिसके बाद दोनों ने 10 दिन पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी. पड़ोसियों के मुताबिक, शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था.

पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि रात लगभग 12 बजे दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि सिपाही ने पास में रखे सब्जी काटने वाले चाकू से अपनी पत्नी के पेट पर कई बार वार कर दिया. 

अत्यधिक खून बहने से माया ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी सिपाही को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

