स्कूल गईं और रहस्यमय ढंग से 'गायब' हो गईं 3 छात्राएं, लव जिहाद के जाल की आशंका

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव से तीन छात्राओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.तीनों छात्राएं रोज की ही तरह पढ़ने के लिए स्कूल गई थीं,लेकिन छुट्टी के बाद जब वे घर नहीं लौटीं और परिजनों ने स्कूल से सम्पर्क साधा तो पता चला कि वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद चली गईं थी. परिवार परेशान हैं. लापता छात्राएं एक ही गांव की रहने वाली हैं. परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.अब पुलिस जांच में जुट गई है.

दरअसल, सोनहा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मोहम्मद नगर में संतकबीर शंकर दास इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली तीनों छात्राएं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. इनमें से दो छात्राएं कक्षा 11 की हैं, जबकि एक छात्रा कक्षा सात में पढ़ती है. परिजनों के अनुसार छात्राएं सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं, लेकिन शाम तक वापस नहीं पहुंचीं. इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, मगर छात्राओं का कोई सुराग नहीं लग सका, काफी प्रयासों के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने इस घटना की सूचना सोनहा थाने की पुलिस को दी.

सूचना मिलते ही सीओ रुधौली घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली, परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीनों छात्राओं की गुमशुदगी दर्ज कर ली है. लापता लड़कियों के परिजनों का कहना है कि लड़कियां कहां गई, किस के साथ गई हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है.

सीओ कुलदीप यादव ने बताया कि 4 फरवरी की सुबह तीन लड़कियां स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसमें से दो सगी बहनें हैं. पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. पुलिस को लड़कियों के बारे में काफी कुछ पता चला है. पुलिस सर्विलांस की मदद से काम कर रही है, जल्द ही साक्ष्यों के माध्यम से लड़कियों को बरामद किया जाएगा. वहीं गांव में लव जिहाद की आशंका के सवाल पर सीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है. एक नाम जो निकल कर आया है उस में ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आगे इस तरह का कोई प्रकरण मालूम होता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी.

