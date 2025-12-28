छात्रा की बर्थडे पार्टी, मुस्लिम दोस्तों की मौजूदगी और... बरेली के कैफे में लव जिहाद!

उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद की सूचना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक कैफे में जमकर हंगामा किया. मामला राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां एक नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ कैफे में बर्थडे पार्टी मना रही थी. इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि पार्टी में मुस्लिम युवक मौजूद हैं, जिसके बाद वे मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी.

और पढ़ें

हंगामे के कारण कैफे में अफरा-तफरी मच गई. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बर्थडे पार्टी की आड़ में लव जिहाद किया जा रहा है. हंगामे की सूचना मिलते ही प्रेम नगर थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची.

यह भी पढ़ें: भीख मांगी, बिल चुकाया, तब मिली बेटे की लाश... सन्न कर देगी बरेली की ये कहानी

छात्रा का पक्ष, बेवजह हंगामे का आरोप

नर्सिंग की छात्रा ने पुलिस को बताया कि वह अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ पार्टी मना रही थी. पार्टी में कुल 10 दोस्त शामिल थे, जिनमें 6 लड़कियां और 4 लड़के थे. इनमें दो लड़के मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन सभी एक ही कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं और आपस में दोस्त हैं.

छात्रा का कहना था कि उसने अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पर बुलाया था और किसी का धर्म देखकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उसके अनुसार पार्टी में किसी भी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि नहीं हो रही थी और यह पूरा हंगामा बेवजह किया गया.

Advertisement

पहले भी क्रिसमस पर हुआ था विरोध

बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इससे पहले भी क्रिसमस के दिन और क्रिसमस से एक रात पहले चर्च के सामने धरना दिया था. अब राजेंद्र नगर के कैफे में हुआ यह हंगामा उनके नए विरोध के रूप में सामने आया है.

हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैफे में पहुंचकर नारेबाजी की और लव जिहाद के आरोप लगाए. इससे वहां मौजूद छात्र-छात्राओं में डर का माहौल बन गया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सभी छात्राओं के परिजनों को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद छात्राओं को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.

बरेली के सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने बताया कि कैफे में चल रही बर्थडे पार्टी में 6 लड़कियां और 4 लड़के मौजूद थे, जिनमें दो लड़के दूसरे समुदाय के थे. हिंदू संगठन के लोगों ने नारेबाजी कर लव जिहाद का आरोप लगाया, लेकिन जांच में फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है.

दो लड़कों और कैफे कर्मचारियों पर केस

पुलिस के अनुसार, फिलहाल लव जिहाद जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, एक मामले में कैफे के दो कर्मचारियों और दो लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.

---- समाप्त ----