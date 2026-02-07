scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Reels देखकर सीखी फांसी लगाना, फिर फंदे से झूल गई शादीशुदा महिला

यूपी के बांदा में एक शादीशुदा युवती का शव कमरे में फांसी पर लटका मिला. चार साल की बेटी ने मां को फंदे पर लटका देखा और शोर मचाया. पुलिस को मौके से मोबाइल में फांसी के रील्स और वीडियो सर्च करने के साक्ष्य मिले हैं. शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

Advertisement
X
मृतका की फाइल फोटो. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
मृतका की फाइल फोटो. (Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. बबेरू कोतवाली क्षेत्र में एक शादीशुदा युवती का शव उसके कमरे में फंदे से लटकता मिला. सबसे पहले यह दृश्य उसकी चार वर्षीय बेटी ने देखा, जिसने मां को फांसी पर लटका देख जोर-जोर से शोर मचाया. बच्ची की आवाज सुनकर घर के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया. घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया और घर में मातम का माहौल है.

यह भी पढ़ें: B-वारंट के बावजूद गैंगस्टर स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई, कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब

सम्बंधित ख़बरें

JCB पर ढहा तीन मंजिला घर, Video
वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ा हादसा... पोकलेन पर गिरा 3 मंजिला मकान, Video
notorious criminal Ravi Kana Releasing from jail CGM Gautam Buddh Nagar has sought an explanation from the jailer of Banda Jail
बांदा जेल से रवि काना की रिहाई पर बड़ा एक्शन, जेल अधीक्षक और जेलर पर मुकदमा दर्ज
woman in burqa
'हलाला कराकर आ, तब रखूंगा...', शादी में नहीं मिली बाइक, नई दुल्हन को दिया तलाक
Ravi Kana
UP: गैंगस्टर रवि काना की रिहाई पर बड़ा एक्शन, जेलर विक्रम यादव सस्पेंड

सात साल पहले हुई थी शादी, दो छोटे बच्चे

दरअसल, यह मामला बबेरू कस्बे से सटे करुइया मजरा कृष्णा नगर का है. यहां रहने वाले जगजीत की शादी करीब सात साल पहले मोहनी से हुई थी. जगजीत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें चार साल की बेटी और आठ माह का एक बेटा है.

बताया गया कि घटना के समय मोहनी घर के कमरे में थी. इसी दौरान उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. बच्ची ने मां को इस हालत में देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया.

Advertisement

मोबाइल से मिले अहम साक्ष्य

पुलिस को मौके से मृतका का मोबाइल फोन भी मिला है. बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी मां फोन पर फांसी लगाने से जुड़े वीडियो और रील देख रही थी. पुलिस जांच में भी मोबाइल से ऐसे वीडियो सर्च किए जाने के साक्ष्य मिले हैं.

इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच कर रही है. फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए.

पुलिस का बयान, जांच जारी

डीएसपी सौरभ सिंह ने बताया कि थाना बबेरू क्षेत्र में 27 वर्षीय महिला ने किन्हीं कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या की है. उन्होंने कहा कि महिला के मोबाइल से यह सामने आया है कि वह यूट्यूब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बार-बार फांसी लगाने से जुड़े वीडियो देख रही थी, जिसकी पुष्टि उसकी छोटी बच्ची ने भी की है.

डीएसपी ने बताया कि पुलिस सभी साक्ष्यों को जुटाकर विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो सकेगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली एनसीआर मौसम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement