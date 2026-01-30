scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

B-वारंट के बावजूद गैंगस्टर स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई, कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब

कुख्यात बदमाश रवि काना को वारंट जारी होने के बावजूद बांदा जेल से रिहा कर दिया गया. इस पर सीजीएम गौतमबुद्ध नगर ने सख्त रुख अपनाते हुए जेलर से जवाब मांगा है और रवि काना की तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं. जेलर को 6 फरवरी तक स्पष्टीकरण देना होगा.

Advertisement
X
गैंगस्टर रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त (Photo: ITG)
गैंगस्टर रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त (Photo: ITG)

ग्रेटर नोएडा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कुख्यात बदमाश रवि काना को जेल से रिहा करना जेल प्रशासन को भारी पड़ गया है. गौतमबुद्ध नगर की अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बांदा जेल के जेलर से स्पष्टीकरण तलब किया है. कोर्ट ने जेलर को 6 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

जानकारी के अनुसार कुख्यात बदमाश रवि काना के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर कोर्ट से पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी थे. इसके बावजूद बांदा जेल प्रशासन ने उसे रिहा कर दिया. जब यह मामला कोर्ट के संज्ञान में आया तो सीजीएम गौतमबुद्ध नगर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तत्काल कार्रवाई के संकेत दिए.

कोर्ट ने जेलर से मांगा स्पष्टीकरण

सम्बंधित ख़बरें

स्क्रैप माफिया रवि काना पर कसा पुलिस का शिकंजा.
कुख्यात माफिया रवि काना के खिलाफ नोएडा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पहले से जेल में बंद है आरोपी
स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार
स्क्रैप माफिया रवि काना 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया, पूछताछ में होंगे कई बड़े खुलासे
स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार
दिल्ली एयरपोर्ट पर स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार, थाईलैंड ने किया डिपोर्ट
स्क्रैप माफिया रवि काना पर कसा पुलिस का शिकंजा.
गैंगस्टर रवि काना के खिलाफ नोएडा पुलिस का एक और एक्शन, सील की 50 करोड़ की जमीन
स्क्रैप माफिया रवि काना पर कसा पुलिस का शिकंजा
स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ गैंगरेप का FIR दर्ज, उसकी बीवी समेत 16 गुर्गों पर लगा गैंगस्टर एक्ट

सीजीएम गौतमबुद्ध नगर ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कुख्यात बदमाश रवि काना की तत्काल गिरफ्तारी की जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि वारंट जारी होने के बावजूद रिहाई कैसे हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जेल अधिकारी की बनती है. इसी को लेकर बांदा जेल के जेलर से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है. रवि काना और उसके गिरोह पर गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है. कोर्ट के आदेशों के बावजूद उसकी रिहाई ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

Advertisement

इस प्रकरण में आरोपी रवि काना को बी-वारंट के जरिए से कोर्ट में तलब किया गया था. विवेचक द्वारा आरोपी की न्यायिक हिरासत से पेशी सुनिश्चित करने और रिमांड स्वीकृत कराने के लिए विधिवत प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था. बता दें, बी-वारं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 267 के तहत जारी किया जाता है, एक वैधानिक प्रक्रिया है. इसके तहत किसी अन्य मामले में जेल में बंद आरोपी या अपराधी को किसी दूसरे प्रकरण में सुनवाई अथवा कार्यवाही के लिए संबंधित न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया जाता है.

6 फरवरी को देना होगा जवाब

इस पूरे मामले के बाद पुलिस और जेल प्रशासन में भी हलचल तेज हो गई है. अब सबकी नजरें जेलर के जवाब और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं. कोर्ट के सख्त रुख के बाद माना जा रहा है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement