UP: ड्यूटी के दौरान दारोगा को आया हार्ट अटैक, जमीन पर गिरे और हो गई मौत

बांदा में तैनात प्रयागराज के एक दारोगा की हार्ट अटैक से मौत हो गई. ड्यूटी पर तैनात दारोगा अचानक गश खाकर गिर गए. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पता चला कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है.

मृतक दारोगा धीरेंद्र सिंह. (File Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
यूपी के बांदा में ड्यूटी के दौरान एक दारोगा की मौत हो गयी, जिससे बांदा पुलिस परिवार में मातम का माहौल हो गया. बताया जा रहा दारोगा अचानक गश खाकर गिर गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. दारोगा की हार्ट अटैक से मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया. एसपी पलाश बंसल सहित पुलिस के उच्च अफसरों ने मृत दारोगा को श्रद्धांजलि दी और परिवार को धैर्य दिया. मृतक दारोगा प्रयागराज के रहने वाले थे.

जानकारी के अनुसार दारोगा धीरेंद्र कुमार 1987 में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे. प्रमोशन के बाद वो एसआई बने थे. सोमवार 8 फरवरी को पुलिस लाइन में ड्यूटी के दौरान वह अचानक गिर गए. साथी पुलिस स्टाफ ने देखा तो जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरो ने चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है.

एसपी पलाश बंसल ने क्या कहा?

एसपी पलाश बंसल ने अचानक हुई घटना के बाद परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया और उन्हें हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया. दारोगा के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. हालांकि इससे पहले पुलिस लाइन में शोकसभा में पुलिस अफसरों ने श्रद्धाजंलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी.

दारोगा के परिजनों ने बताया कि हमें पुलिस विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि जिसके बाद हम बांदा पहुंचे. इसके बाद पुलिस लाइन में उन्हें विदाई दी गई. जिसके बाद हम शव लेकर घर पहुंचे. 

