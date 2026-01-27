दाल बनी मौत की वजह! तेज गैस के बाद आया हार्ट अटैक, चली गई बुजुर्ग की जान

उत्तर प्रदेश में बिजनौर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत उमरी गांव में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर का मुख्य दरवाजा देर तक नहीं खुला. दरअसल, अंदर जो था, उसने पूरे गांव को सन्न कर दिया. घर के भीतर 56 वर्षीय साजिद का शव था.अकेलेपन और खामोशी के बीच एकाएक उनकी सांसें थम गई और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, साजिद उस वक्त घर में बिल्कुल अकेले थे. उनका पूरा परिवार शहर गया हुआ था, जबकि वे गांव में अपनी बेटियों के साथ रहते थे. सुबह जब काफी देर तक घर का मुख्य दरवाजा नहीं खुला, तो पड़ोसियों को अनहोनी की आशंका हुई. सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और दरवाजा खुलवाया गया. अंदर का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं कि क्या यह अचानक हुई मौत थी या इसके पीछे कोई छिपा हुआ राज? नगीना क्षेत्राधिकारी अंजनी चतुर्वेदी ने बताया कि मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. प्रारंभिक जांच में किसी तरह की जबरन घुसपैठ या संघर्ष के संकेत भी नहीं मिले.

थ्रिलर की तरह उलझी इस गुत्थी पर तब कुछ रोशनी पड़ी, जब पोस्टमार्टम टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई. क्षेत्राधिकारी अंजनी चतुर्वेदी ने आजतक को बताया कि पोस्टमार्टम टीम के अनुसार, मृतक ने खाने में दाल खाई थी, जिससे उन्हें तेज गैस बनी और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई. हालांकि पुलिस ने मामले में किसी साजिश से इनकार किया है, लेकिन अकेले घर में हुई अचानक मौत ने गांववालों के मन में डर और सवाल दोनों छोड़ दिए हैं. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

