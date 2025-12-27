scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP में पुलिस पर मिर्ची पाउडर डाल सरकारी बंदूक लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर, अब चलने लायक नहीं बचा

UP Police Encounter: साल 2012 में फिल्मी अंदाज में बदमाश संदीप ने पुलिस टीम पर मिर्ची पाउडर डालकर उनकी सरकारी राइफल लूट ली थी और तब से फरार चल रहा था. मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लगी है और वह अब चलने की स्थिति में नहीं है.

Advertisement
X
पुलिस ने टांगकर अस्पताल पहुंचाया बदमाश.(Photo:ITG)
पुलिस ने टांगकर अस्पताल पहुंचाया बदमाश.(Photo:ITG)

यूपी के बांदा में पुलिस टीम पर मिर्ची झोक उनकी रायफल लूटकर भागने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ है, जो अब चलने लायक नही बचा,. पुलिस ने टांगकर अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है. शातिर बदमाश पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था.

आरोपी ने 13 साल पहले अदालत से जेल लौटते वक्त पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला था और उनकी राइफल लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और आज एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, ज़िंदा कारतूस बरामद किया है.

दरअसल, पुलिस शातिर आरोपी संदीप को 8 अगस्त 2012 को कर्वी चित्रकूट के अदालत में पेश करने के बाद बांदा मंडल कारागार लेकर वापस लौट रही थ. पुलिस के मुताबिक, उसी दौरान संदीप कथित तौर पर सुरक्षा के तैनात पुलिस कर्मियों पर मिर्ची पाउडर डालकर उनकी राइफल लूटकर फरार हो गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Sambhal police accused of framing a man in false case (Representational Photo)
जो आदमी जेल में बंद, वो कैसे करेगा लूट? कोतवाल समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
एनकाउंटर में 50 हजार का इनामी अजीत ठाकुर घायल, गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार
पीलीभीत में युवक की हत्या. (Photo: Representational )
UP: जमीन विवाद में छोटे भाई की हत्या, घर के अंदर गड्ढे में दफनाया शव
अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत. (Photo: Representational)
चचेरे भाई से बने शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हो गई लड़की... गर्भपात की दवा से मौत
Arrest
यूपी में ड्रग्स नेटवर्क का भंडाफोड़, नाइजीरियाई तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो हेरोइन बरामद

पुलिस ने अतर्रा कोतवाली में केस दर्ज किया था और उसकी तलाश शुरू की थी. लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था ADG ने इसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

Advertisement

बांदा के एसपी पलाश बंसल ने जिले में चार्ज लेने के बाद दो टीमों को पीछे लगाया, चार माह की कड़ी मशक्कत ट्रेश करनी के बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि पैदल गश्त के दौरान सूचना मिली कि आरोपी जंगल मे तमंचा लेकर घूम रहा है. 

घेराबंदी करने पर फायर झोक दिया, जवाबी कार्रवाई के आरोपी को गोली लगी है. आरोपी संदीप चित्रकूट जिले का रहने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement