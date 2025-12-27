UP में पुलिस पर मिर्ची पाउडर डाल सरकारी बंदूक लूटने वाले बदमाश का एनकाउंटर, अब चलने लायक नहीं बचा

यूपी के बांदा में पुलिस टीम पर मिर्ची झोक उनकी रायफल लूटकर भागने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ है, जो अब चलने लायक नही बचा,. पुलिस ने टांगकर अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है. शातिर बदमाश पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था.

आरोपी ने 13 साल पहले अदालत से जेल लौटते वक्त पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला था और उनकी राइफल लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और आज एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है, जिसके पैर में गोली लगी है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, ज़िंदा कारतूस बरामद किया है.

दरअसल, पुलिस शातिर आरोपी संदीप को 8 अगस्त 2012 को कर्वी चित्रकूट के अदालत में पेश करने के बाद बांदा मंडल कारागार लेकर वापस लौट रही थ. पुलिस के मुताबिक, उसी दौरान संदीप कथित तौर पर सुरक्षा के तैनात पुलिस कर्मियों पर मिर्ची पाउडर डालकर उनकी राइफल लूटकर फरार हो गया था.

पुलिस ने अतर्रा कोतवाली में केस दर्ज किया था और उसकी तलाश शुरू की थी. लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर था ADG ने इसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

बांदा के एसपी पलाश बंसल ने जिले में चार्ज लेने के बाद दो टीमों को पीछे लगाया, चार माह की कड़ी मशक्कत ट्रेश करनी के बाद पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि पैदल गश्त के दौरान सूचना मिली कि आरोपी जंगल मे तमंचा लेकर घूम रहा है.

घेराबंदी करने पर फायर झोक दिया, जवाबी कार्रवाई के आरोपी को गोली लगी है. आरोपी संदीप चित्रकूट जिले का रहने वाला है.

