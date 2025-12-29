तीन बच्चों को छोड़ साली के साथ रफूचक्कर हुआ पति, रोती-बिलखती पत्नी पहुंची SP के पास

और पढ़ें

UP के बांदा में एक हैरान कर देने वाला अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी साली को लेकर रफूचक्कर हो गया. अब पीड़ित महिला अपने पति और बहन की खोजबीन के लिए पुलिस के पास पहुंची है.

मामला बांदा शहर कोतवाली इलाके का है. पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक (SP) कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई. महिला का आरोप है कि उसका पति उसकी छोटी बहन को अपने साथ लेकर फरार हो गया है.

पीड़िता के तीन छोटे बच्चे हैं. पति के घर से चले जाने के बाद अब उसके सामने बच्चों के पालन-पोषण और दो वक्त की रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है.

पीड़िता ने गुहार लगाई, ''मेरे तीन बच्चे हैं, पति के बिना मैं उन्हें कैसे पालूंगी? मेरी बहन को वह अपने साथ ले गया है, मुझे इंसाफ चाहिए.''

महिला ने एसपी से शिकायत कर पति को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है. फिलहाल एसपी पलाश बंसल ने महिला को न्याय का भरोसा देते हुए थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

SP पलाश बंसल ने पीड़ित महिला की समस्या को गंभीरता से सुनते हुए उसे न्याय का भरोसा दिया है और थाना प्रभारी को फोन करके तत्काल बरामदगी के निर्देश दिए हैं.

एसपी का कहना है कि दोनों को जल्द खोज लिया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

