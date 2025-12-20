घने कोहरे में जलाए फॉग लाइट, लिमिट स्पीड से... बांदा में बेटियों ने नुक्कड़ नाटक से जगाई सड़क सुरक्षा की अलख

उत्तर प्रदेश के बांदा में घने कोहरे के बीच सड़क हादसों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अनोखा जागरूकता अभियान चलाया. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर के बीचोबीच ट्रैफिक नियमों की 'पाठशाला' लगाई गई, जहां स्कूल की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की. यह कार्यक्रम शहर के मुख्य कचहरी चौराहे पर आयोजित किया गया.

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्राओं ने आम लोगों को समझाया कि घने कोहरे में फॉग लाइट जलाकर ही वाहन चलाएं और जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से बचें. उन्होंने कहा कि कोहरा ज्यादा होने पर गाड़ी चलाने के बजाय उसके छंटने का इंतजार करना ही सुरक्षित है. छात्राओं की इस पहल को वहां मौजूद लोगों ने गंभीरता से सुना.

बेटियों की भावुक अपील, नियमों पर जोर

नाटक के दौरान छात्राओं ने स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया. उन्होंने कहा कि आगे चल रही गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और हमेशा सीट बेल्ट व हेलमेट का इस्तेमाल करें. बेटियों ने मार्मिक अंदाज में अपील की कि हर हाल में ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि किसी की जान न जाए.

इस दौरान छात्राओं ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन की शपथ भी दिलाई. उन्होंने यह संदेश दिया कि नियमों को नजरअंदाज करना खुद की और दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है. नाटक में रोजमर्रा की लापरवाहियों को दिखाकर उसके दुष्परिणाम भी समझाए गए.

कोहरे से बढ़ते हादसों पर पुलिस की चिंता

इन दिनों पूरे प्रदेश में घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और बांदा में भी सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है. इसी को लेकर बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने चिंता जताई और लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए.

उनके निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल की छात्राओं के साथ मिलकर यह अभियान चलाया, ताकि संदेश सीधे और प्रभावी तरीके से आम जनता तक पहुंचे. पुलिस का मानना है कि बच्चों के माध्यम से दी गई सीख लोगों पर ज्यादा असर डालती है.

ASP ने बताए सुरक्षित ड्राइविंग के तरीके

कार्यक्रम के दौरान ASP शिवराज ने छात्राओं और आम लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए सभी को यातायात नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. ठंड और कोहरे के मौसम में अनावश्यक रूप से वाहन चलाने से बचना चाहिए या फिर कोहरा छंटने का इंतजार करना चाहिए.

उन्होंने वाहन चलाते समय कम गति रखने, आगे चल रहे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अचानक ब्रेक न लगाने और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी. ASP ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है और यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.

